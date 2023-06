Vittoria e Daniele sono una delle sette coppie di fidanzati protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. I due sono insieme da quattro anni e sono riusciti a litigare anche nella clip di presentazione. Lui ha 33 anni, mentre lei 32. Vivono a Roma. È stato Daniele a scrivere alla redazione del programma, proprio perché la fidanzata lo sta 'pressando' per avere un figlio.

Chi sono Vittoria e Daniele, una delle coppie di Temptation Island 2023

In queste ultime settimane, Mediaset ha mandato in onda parte delle clip di presentazione delle sette coppie protagoniste della nuova edizione Temptation Island.

Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, debutterà lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5 e c'é molta curiosità intorno ai vari protagonisti. In particolare, a destare molta curiosità é la coppia formata da Vittoria e Daniele. I due sono fidanzati da quattro anni. Sono di Roma e sono andati a convivere sin da subito. Si sa che lui ha 33 anni ed é direttore di un supermercato, mentre lei ha 32 anni ed lavora nel suo centro estetico.

Daniele pressato dalla fidanzata: lei vuole un figlio

Nella clip di presentazione, Vittoria e Daniele sono già riusciti a litigare e questo fa pensare che sarà una coppia destinata far molto chiacchierare in questa nuova edizione di Temptation Island.

A scrivere alla redazione del programma é stato proprio Daniele, il quale si sente pressato dalla fidanzata. Lei infatti, insiste per avere un figlio. Daniele però, sostiene che non sia il momento giusto per mettere su famiglia, visto che litigano veramente troppo. Pare che Vittoria lo abbia messo di fronte ad un ultimatum: o fanno un figlio oppure si lasciano.

Questo é quello che emerso dal video di presentazione dove, come accennato, la coppia non ha fatto altro che litigare proprio su questo argomento.

Daniele e Vittoria riusciranno a superare la prova di Temptation Island?

Le discussioni di questa coppia, vertono principalmente su questa delicata questione. Un tema che dovranno comunque affrontare nei 21 giorni di permanenza nel reality.

In attesa di vedere come andrà il loro percorso, si é scoperto che Daniele, prima di conoscere Vittoria, é già stato sposato. Dal matrimonio poi naufragato, é nato un figlio. Ora non resta che capire se questa coppia riuscirà a ritrovare la serenità e a superare indenne la prova di Temptation Island. Da quanto si é capito attraverso la clip di presentazione, i litigi tra loro sono ormai all'ordine del giorno. La loro strada nel reality delle tentazioni, sembra dunque tutta in salita. Per scoprire altri dettagli su Vittoria e Daniele, non resta che sintonizzarsi su Canale 5, a partire da lunedì 26 giugno.