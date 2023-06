Cosa c'è dietro la separazione tra Fabio e Isabella, la coppia nata a Uomini e donne? In questi giorni, l'ex dama del trono over ha scelto di romper il silenzio e lo ha fatto svelando la verità su quanto sta accadendo con colui che aveva scelto all'interno dello studio della trasmissione Mediaset.

Contrariamente a ogni aspettativa, tra Fabio e Isabella le cose non sono andate nel verso giusto e la dama ha scelto di fare chiarezza, svelando ufficialmente ai fan di essersi detta addio col cavaliere che le aveva rapito il cuore in trasmissione.

Isabella annuncia la rottura con Fabio dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo diversi mesi di silenzio, Isabella Ricci ha scelto di intervenire pubblicamente sui social e lo ha fatto annunciando la sua separazione da Fabio.

Il matrimonio tra i due non ha dato i frutti sperati e, alla fine, hanno scelto di dirsi addio definitivamente spiazzando un po' tutti i fan che avevano fatto il tifo per questa coppia e speravano che il loro matrimonio potesse durare per sempre.

"Quando una cosa è troppo bella per essere vera, non è vera", sono le parole che Isabella ha usato nel suo post social col quale ha annunciato la rottura con il cavaliere incontrato a Uomini e donne.

Isabella non si sbilancia sul perché dell'addio con Fabio

Un messaggio che non è passato inosservato, dato che a tutti è sembrato una vera e propria frecciatina che l'ex dama del trono over ha voluto lanciare nei confronti del suo ormai ex compagno.

Tuttavia, nonostante i commenti dei fan che chiedono ulteriori "spiegazioni" su questa separazione, al momento Isabella ha preferito non sbilanciarsi oltre e non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi della rottura con Fabio.

Eppure, sul web e sui social, non mancano le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto nel corso di questi mesi, al punto da costringere i due volti noti di Uomini e donne a dirsi addio per sempre.

Motivi economici dietro la rottura tra Fabio e Isabella di Uomini e donne?

A quanto pare, infatti, dietro questa rottura lampo potrebbero celarsi delle motivazioni di natura economica.

Alcuni utenti, come riportato dal sito "Anticipazioni Tv", avrebbero evidenziato il fatto che Fabio non sia davvero benestante come ha fatto credere ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, quindi, vi è chi ipotizza che il cavaliere possa aver sostanzialmente preso in giro Isabella, illudendola sul suo tenore di vita.

Addirittura c'è chi sostiene che Fabio possa aver "ingannato" la sua ex compagna, puntando a "sfruttarla" per interessi economici.

Voci che, tuttavia, fino a questo momento non trovano alcun riscontro nella realtà, dato che Fabio non ha ancora rotto il silenzio post rottura.