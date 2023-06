Nella soap opera Un posto al sole nella settimana dal 12 al 16 giugno non mancheranno i colpi di scena.

Clara continuerà a essere l’oggetto delle attenzioni di Eduardo, il quale, per lei, farà un gesto spiazzante. Nel frattempo Nunzio e Rossella si ritroveranno a passare un po' di tempo insieme e alla fine cederanno lasciandosi andare a un bacio. La gelosia intanto busserà alla porta di Renato, infastidito dalla vicinanza fra la sua ex moglie e Luca.

Intanto Palazzo Palladini sarà sorpreso dal ritorno di Marina, la quale finirà per scoprire che cosa è accaduto durante la sua assenza: sarà così che Roberto verrà cacciato di casa.

Anticipazioni Un posto al sole nuove puntate: torna Marina e caccia fuori di casa Roberto, Ida rivuole suo figlio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, una ricorrenza familiare sarà un’occasione da sfruttare per Lara per tentare di conquistare Roberto, peccato che un arrivo inaspettato manderà in fumo i suoi piani. Infatti Marina Giordano farà rientro a Napoli dopo una permanenza all’estero, porterà quest’ultima ad avere un doloroso confronto con Roberto.

La sua presenza finirà per preoccupare Lara, ma in realtà la donna dovrebbe temere qualcos’altro. Infatti Ida, la vera madre di Tommaso, sarà pronta a riprendersi il bambino anche se lungo il viaggio incapperà in un pericolo inaspettato.

Sarà così che sarà rivelato un carattere di Ida che nessuno conosce. Intanto Marina inizierà a pensare che sia accaduto qualcosa mentre lei non c’era, perciò cercherà di indagare a fondo, mentre suo marito metterà in chiaro alcune cose con Lara. La scoperta che Giordano farà porterà a una profonda frattura fra i due coniugi, al punto che Marina manderà via da casa Roberto.

Spoiler Un posto al sole fino al 16 giugno: Nunzio bacia Rossella dopo la telefonata con Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Cerruti e Castrese resteranno spiazzati da un invito di Mariella. Mentre Luca dovrà combattere contro alcuni pregiudizi riguardanti la sua malattia, dovrà anche vedersela con il crescente fastidio di Renato nel vedere lui e Giulia sempre più vicini.

La nostalgia pervaderà l’animo di Nunzio, il quale non esiterà a comporre il numero della sua ex Chiara. Ma la telefonata non andrà come sperato e il figlio di Franco ne resterà sconcertato. In seguito Nunzio e Rossella si lasceranno andare a un bacio che non li lascerà indifferenti, seppure cercheranno di concentrarsi sulle rispettive vite. Eduardo, sempre più innamorato di Clara, riuscirà a fare colpo su di lei attraverso un gesto inaspettato, che però non viene rivelato dalle anticipazioni.