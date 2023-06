Un posto al sole rinnova il suo appuntamento dal 12 al 16 giugno. Per recuperare una puntata mancante, la soap opera intratterrà i suoi spettatori con una doppia puntata nella giornata di giovedì 15. Nel dettaglio Upas trasmetterà le puntate numero 6218 e 6219.

Dopo una lunga assenza, a Palazzo Palladini ritornerà Marina. Roberto cercherà di non far trapelare nulla del tradimento con Lara, ma a quanto pare la verità verrà presto a galla, con conseguenze drastiche per i due coniugi.

Nunzio si rimetterà in contatto con Chiara, successivamente cederà al bacio con Rossella.

Un moto di fastidio coglierà Renato quando vedrà Giulia sempre più in sintonia con Luca. Intanto Eduardo sarà protagonista di un gesto che colpirà l'amata Clara.

Upas anticipazioni settimanali 12-16 giugno

Ida non mollerà la presa e determinata a riprendersi il figlio tornerà nuovamente a Napoli. Lungo la strada di ritorno, però, la donna incontrerà un pericoloso imprevisto. Ignorando le vere intenzioni di Ida, Lara approfitterà di una ricorrenza di famiglia per accorciare sempre più le distanze da Roberto Ferri, quando un arrivo inaspettato le scompiglierà i programmi. Marina rincaserà dopo essere stata assente, ma sarà al centro di un doloroso dibattito col marito.

Mentre un carattere nascosto di Ida verrà a galla, Roberto cercherà di chiarire alcune cose con Lara, finendo per insospettire la moglie.

Marina indagherà a fondo per scoprire cosa è accaduto mentre lei non c'era e la verità non ci metterà molto a venire a galla. Furiosa per il tradimento di Ferri, Giordano lo caccerà fuori di casa.

Un posto al sole, Renato infastidito dalla vicinanza fra Giulia e Luca

Spazio anche agli altri personaggi di Un posto al sole nelle nuove vicende.

Mariella sorprenderà Castrese e Salvatore con un invito: che sia l'occasione giusta per riappacificarsi? Nel frattempo Luca e Giulia finiranno per trascorrere sempre più tempo insieme, i due susciteranno un gran fastidio in Renato. Il nuovo primario del San Filippo, però, sarà anche preoccupato per i pregiudizi legati alla sua malattia.

Bacio fra Nunzio e Rossella, Eduardo e il gesto inaspettato per Clara

Mosso da un impeto di nostalgia, Nunzio Cammarota deciderà di mettersi in contatto con Chiara, ma la telefonata con l'ex si trasformerà ben presto in un qualcosa di alquanto sconvolgente per il ragazzo, che lo spingerà a consolarsi con un'altra ragazza. Nello specifico Nunzio e Rossella si ritroveranno sempre più vicini, al punto da cedere al bacio. In seguito i due torneranno alle rispettive vite, anche se non dimenticheranno quanto accaduto.

Eduardo Sabbiese ha occhi solo per Clara. Nelle prossime puntate di Upas il fratellastro di Rosa farà un gesto che non passerà inosservato agli occhi della donna.