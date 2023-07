L'appuntamento con Amici 2023/2024 ripartirà a settembre con varie novità legate al cast di professori di questa ventitreesima edizione.

Tra i nomi che risultano ufficialmente fuori dal parterre figura quello di Arisa, la cantante che lo scorso anno era rientrata in commissione dopo una stagione di stop.

Tra gli aspiranti nuovi prof in lizza, invece, figura quello di Giuseppe Giofrè, quest'anno visto nei panni di giudice.

Arisa è fuori dal cast: anticipazioni Amici 2023/2024

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sul cast della prossima edizione di Amici 23, rivelano che non ci sarà Arisa.

Come svelato dal sito Dagospia, la cantante è fuori dal parterre di insegnanti del talent show di Maria De Filippi.

La sua uscita di scena arriva a distanza di un anno dal ritorno nel cast dello show, dove vestiva i panni di prof di canto. Il motivo di questo addio? Pare che Arisa sia in trattativa per entrare a far parte della squadra di coach di The Voice Kids, il talent show dedicato alle piccole ugole d'oro condotto da Antonella Clerici, in programma tra novembre e dicembre in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

La cantante, inoltre, sognerebbe anche di poter calcare nuovamente il palco dell'Ariston e tornare in gara al Festival di Sanremo 2024.

Giuseppe Giofrè torna come prof nella scuola di Amici 23?

Inoltre le anticipazioni della prossima stagione di Amici 23, rivelano che potrebbe esserci spazio anche per l'uscita di scena di Raimondo Todaro.

Il coreografo e insegnante, dopo gli attriti dello scorso anno con la conduttrice Maria De Filippi, potrebbe non essere riconfermato a settembre e quindi sostituito da un altro volto noto.

Tra i candidati in lizza, ci sarebbe il giovane Giuseppe Giofrè, ex allievo e ballerino professionista del talent show, che quest'anno ha debuttato in giuria al serale.

Giuseppe, per questa ventitreesima edizione, potrebbe debuttare come insegnante nella scuola più famosa d'Italia e sedersi così al fianco della temutissima prof Alessandra Celentano.

Lorella Cuccarini confermata: anticipazioni Amici 2023/2024

Confermatissima, invece, la presenza di Lorella Cuccarini: la showgirl ha rifiutato la conduzione di un talk show pomeridiano su Rai 1 per tornare a vestire i panni di prof di canto nella scuola di Maria De Filippi.

In vista della prossima annata televisiva, Cuccarini potrebbe anche ottenere la conduzione di un nuovo programma in prime time.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di affidarle la conduzione di Temptation Island Winter, la cui messa in onda è in programma tra febbraio e marzo 2024 su Canale 5.