I più attenti fan di Amici sono stati i primi ad accorgersi che Angelina ha smesso di seguire Maddalena su Instagram. Amedeo Venza ha detto di conoscere i motivi di questo allontanamento e pare che tutto sia nato da uno scambio di frecciatine su Whatsapp: la ballerina, poi, sarebbe incappata in una gaffe inviando un messaggio contro la cantante in una chat di gruppo anziché in una privata.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

A due mesi dalla finale di Amici 22, in rete si parla ancora di alcuni allievi e dei rapporti che stanno coltivando o meno lontano dai riflettori.

In questi giorni di metà luglio, ad esempio, i siti di Gossip si stanno occupando del gelo che è calato sui social tra due ex compagne di squadra al serale: Angelina Mango ha smesso di seguire Maddalena Svevi su Instagram.

I fan si sono accorti quasi immediatamente del gesto della cantante, ma non hanno saputo giustificarlo visto il bel legame che le due hanno instaurato all'interno della scuola.

Ci ha pensato Amedeo Venza a fare un po' di chiarezza su questa vicenda riportando le voci che gli sono arrivate sulla lite che le due ragazze avrebbero avuto di recente, uno scontro che avrebbe portato la seconda classificata ad allontanare la collega anche sul web.

L'indiscrezione sulle protagoniste di Amici

In una Stories che ha postato su Instagram il 19 luglio, dunque, Venza ha scritto: "Angelina e Maddalena hanno litigato".

"La prima ha tolto il segui all'altra e il motivo è abbastanza curioso", ha aggiunto l'influencer su quello che sarebbe accaduto di recente tra le allieve della 22esima edizione di Amici.

Amedeo ha raccontato a fan e curiosi cosa avrebbe causato l'allontanamento tra le ex compagne di squadra (Svevi e Mango erano nel team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo al serale).

"Qualche giorno fa le due si sono scambiate frecciatine in una chat di Whatsapp che hanno anche con gli altri ex di quest'anno. Maddalena ha avuto da ridire su Angelina ma, invece di mandare il messaggio in privato ad un compagno di Amici, l'ha inviato nel gruppo", ha fatto sapere l'esperto di gossip nelle scorse ore.

Secondo Venza, dunque, la discussione tra le due giovani sarebbe partita dalla gaffe della ballerina: la cantante non avrebbe gradito questo atteggiamento e si sarebbe allontanata da lei smettendo di seguirla su Ig.

I rumor sui ballerini di Amici

Non è la prima volta che Maddalena finisce al centro del gossip per un presunto litigio con un compagno di classe: subito dopo la finale di metà maggio, infatti, siti e riviste hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale la ballerina avrebbe discusso con Wax dietro le quinte del concerto di fine anno al quale hanno partecipato tutti i componenti del cast.

Esattamente come Angelina, anche il finalista Matteo ha smesso di seguire Svevi su Instagram e non ha più fatto dietrofront da quel giorno.

In queste settimane, però, anche altri due allievi di quest'anno sono costantemente al centro dell'attenzione mediatica per il loro rapporto: tra Mattia e Benedetta di Amici sono sempre più frequenti i pranzi, le vacanze e i momenti di spensieratezza lontano dal palcoscenico.

Anche se i diretti interessati continuano a non confermare (e a non smentire), si fanno sempre più insistenti le voci che li vorrebbero in coppia sia nel lavoro che nella vita. Zenzola e Vari sono spesso insieme per rappresentare in giro per l'Italia il genere latinoamericano, ma anche quando non hanno impegni si mostrano sui social in piscina, in albergo oppure al mare: i fan vorrebbero solo sapere se tra i due danzatori è nato l'amore oppure c'è solo tanto affetto.