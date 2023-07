Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano in crisi da settimane ma le ultime ore sembrano aver spazzato via ogni dubbio sulla fine della loro storia dato che l'argentina è stata immortalata insieme al nuovo compagno in occasione del compleanno del cognato Ignazio Moser.

Giovedì 20 luglio, lo showman campano si è così reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato: su Instagram, De Martino ha infatti messo like ad un post pubblicato dai Pinguini Tattici Nucleari in cui si fa riferimento alla fine di una relazione. In molti hanno rinvenuto nel gesto un riferimento a Belen.

Il gesto di Stefano De Martino

E' dunque tutto partito dai Pinguini Tattici Nucleari che sul proprio account Instagram hanno condiviso una frase trovata nel bagno di un autogrill che recita: "Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza".

Cosa c'entra in tutto questo Stefano De Martino? Lo showman campano ha messo like al post. Secondo i fan, potrebbe trattarsi di un possibile riferimento alla sua attuale situazione sentimentale con Belen. Nel frattempo il presentatore Rai si è diretto a Parigi per godersi qualche giorno di relax a Disneyland.

Belen Rodriguez ha voltato pagina con Elio

Come accennato in apertura, Belen Rodriguez è stata avvistata in compagnia di un uomo di nome Elio che stando al settimanale Chi sarebbe il nuovo fidanzato della showgirl sudamericana, paparazzata in sua compagnia in occasione della festa di compleanno del cognato Ignazio Moser.

Sui social, i due coniugi non hanno mai confermato la rottura ma già in precedenza avevano lasciato diversi indizi: Belen aveva in particolare rimosso una foto in compagnia del marito durante una gita in barca mentre De Martino si era recato alla presentazione dei palinsesti Rai senza indossare la fede nuziale.

Il commento di alcuni utenti dal web

L'ennesima rottura dei coniugi De Martino-Rodriguez non è passata inosservata: da un lato c'è chi spera in un ritorno di fiamma visto che non è la prima, dall'altra c'è chi si sta schierando con l'una o l'altra parte.

Un utente è arrivato addirittura ad ipotizzare che Stefano e Belen siano una coppia libera: "Dopo essersi allontanati tornano sempre insieme".

Un altro invece ha criticato la 38enne sudamericana per essere andata alla festa del cognato con il nuovo compagno, secondo lui sarebbe stato più opportuno mostrare maggiore discrezione così a ridosso della fine della relazione.