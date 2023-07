Non accennano a placarsi le chiacchiere su due allievi dell'ultima edizione di Amici, due ballerini che dopo la fine del programma sono diventati inseparabili. Un selfie che Mattia ha scattato con Benedetta nel bagno di una camera d'hotel, poi, sta alimentando le indiscrezioni sul loro rapporto. Interpellato ad un evento sulla sua attuale situazione sentimentale, il vincitore del talent ha fatto il vago, ma ha confermato di vivere un bel momento.

Le segnalazioni sul fatto che Mattia e Benedetta sarebbero una coppia, ormai non si contano più: da metà maggio, ovvero da quando è terminata la 22^ edizione di Amici, i due sono costantemente al centro del Gossip per il rapporto che hanno instaurato in casetta e consolidato nella vita di tutti i giorni.

Se in passato hanno smentito di essere fidanzati (probabilmente perché Vari era ufficialmente legata ad un giovane di nome Simone), è da qualche settimana che i ballerini tacciono sul loro legame e non commentano le indiscrezioni che li vorrebbero innamorati.

Ad alimentare i sospetti dei fan, poi, sono le foto e i video che Zenzola pubblica quasi quotidianamente su Instagram: non passa giorno, infatti, che il latinista non si mostri con la collega in un contesto non lavorativo, come al ristorante o a bordo piscina in un istante di relax.

L'ultimo scatto che Mattia ha postato insieme a Benedetta, è quello che li vede abbracciati davanti allo specchio: il vincitore di Amici 22 e la sua partner di scena si sono mostrati nel bagno della camera d'albergo che li ha ospitati in questi giorni di metà luglio.

Una conclusione alla quale sono arrivati molti fan guardando il selfie in questione, è che Zenzola e Vari avrebbero condiviso la stessa stanza lo scorso weekend, per questo alcune ore fa erano insieme in bagno.

Questo potrebbe essere l'ennesimo indizio a supporto della tesi secondo la quale tra i due latinisti ci sarebbe qualcosa in più dell'amicizia, ovvero il loro legame si sarebbe evoluto in una relazione vera e propria esibizione dopo esibizione.

I diretti interessati, però, non confermano e non smentiscono queste voci anche se stanno diventando sempre più frequenti le foto che postano del loro privato: di recente, infatti, la "coppia" si è immortalata sulle giostre di un luna park, a bordo piscina prima di un tuffo, a pranzo nel paese d'origine di lei e in spiaggia al tramonto in Puglia.

Da qualche settimana, inoltre, si sono perse le tracce di Simone, il ragazzo con il quale Benedetta ha fatto coppia per tutta la durata del serale di Amici e anche nel periodo immediatamente successivo.

Quando hanno cominciato a circolare i primi rumor su Zenzola e Vari, infatti, il fidanzato di lei ha messo i cosiddetti "puntini sulle i" pubblicando su Instagram un selfie mentre baciava la compagna, un modo come un altro per chiarire che tra i latinisti del talent-show c'erano solo affetto e stima professionale.

Da un po' di tempo a questa parte, però, Mattia si sta esponendo sui social con contenuti che sembrano confermare la frequentazione in corso con la collega: anche quando non hanno un evento o uno spettacolo, infatti, i "pupilli" di Raimondo Todaro sono insieme.

Le vacanze in Puglia (pare a casa dei genitori di lui) e qualche giornata di relax a Ceccano (paese d'origine di Benedetta) sono solo alcuni dei momenti che la "coppia" ha deciso di condividere, alimentando le speranze di quei fan che vorrebbero vederli uniti anche nella vita e non solo sul palco.