Belen Rodriguez è tornata a essere attiva su Instagram dopo i Gossip che l’hanno vista protagonista nelle ultime settimane.

Sabato 22 luglio, la showgirl ha così pubblicato tra le stories la canzone del rapper El Chojin “Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites”. Il testo della canzone potrebbe indicare il suo stato d’animo dato che si tratta di una sorta di “testamento spirituale”.

Il testo della canzone scelta da Belen

In questi giorni, Belen Rodriguez è finita al centro del gossip per via della rottura con Stefano De Martino. Dopo essere restata in silenzio per diverse settimane, la showgirl ha deciso di tornare ad essere attiva sul proprio account Instagram e lo ha fatto tramite una canzone del rapper El Chojin “Rie cuando puedes, llora cuando lo necesites”.

In uno dei passaggi, la canzone parla di una persona che nasconde le sue paure per apparire forte che ad un certo momento vuole però essere coerente con sé stessa: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.

La riflessione espressa nel testo prosegue puntando i riflettori su un individuo che non vuole più nascondersi solamente per paura del giudizio della gente. A tal proposito il brano recita: “Forse la chiave per essere veramente liberi è: quando puoi ridere e piangere quando serve”. Il consiglio di fondo è quello di prendere le vita con più calma e leggerezza senza porsi obbiettivi. Che il tutto sia riferito allo stato d'animo della showgirl susseguente al nuovo allontanamento dal marito?

Belen avvistata col nuovo compagno, Stefano a Disneyland con Santiago

Da settimane si rincorrevano i rumor di una possibile crisi tra Belen Rodriguez Stefano De Martino. I due coniugi non hanno tuttavia mai confermato la cosa lasciando però degli indizi sparsi sui social: lei aveva rimosso una foto che la ritraeva col marito durante una gita in barca, mentre lui si era presentato all'evento di presentazione dei palinsesti Rai senza la fede nuziale.

Successivamente la showgirl è stata avvistata con la sua nuova fiamma alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser, alla quale era presente l’intera famiglia Rodriguez, cosa che ha in pratica ratificato la nuova rottura col marito.

Secondo le informazioni in possesso di Deianira Marzano, pare che Stefano non abbiano gradito il gesto: quest’ultimo si sarebbe sentito tradito dalla famiglia Rodriguez per aver accolto così presto il nuovo compagno reagendo in generale molto male all’ennesima rottura con Belen Rodriguez. Anche per sfuggire ai gossip, De Martino è poi volato a Disneyland per godersi alcuni giorni di relax con il figlio Santiago.