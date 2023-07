Rossella potrebbe scoprire di essere incinta in Un posto al sole? Le nuovissime anticipazioni della soap opera tengono alta l'attenzione su Lara e sulle conseguenze della scoperta delle sue bugie, ma non solo. Rossella sarà divisa tra Nunzio e Riccardo, con il quale continuerà ad avere problemi.

Gli spoiler svelano che nelle puntate che andranno in onda fino al 3 agosto su Rai3, Rossella andrà a casa di Nunzio per parlargli di un argomento tanto importante quanto delicato.

Un posto al sole, anticipazioni: Rossella tra Nunzio e Riccardo

Nelle puntate precedenti, Nunzio ha provato a riallacciare i rapporti con Chiara, che è in Umbria per il suo percorso di riabilitazione.

La giovane Petrone lo ha però destabilizzati, confessandogli di aver intrapreso una nuova relazione e di essere piuttosto felice.

Nunzio ha trovato come sempre consolazione in Rossella, l'amica del cuore generosa e che non manca mai di dargli un abbraccio o un buon consiglio. Stavolta, però, è accaduto di più. Anche Rossella, in crisi con Riccardo da tempo, si sentiva affranta e frustrata, così è scattato il loro primo e non unico bacio. [VIDEO]

Rossella ha cercato in tutti i modi di evitare Nunzio, arrivando persino a vestire i panni di Cupido - poco credibile - per farlo avvicinare ad Ada. Un atteggiamento che l'ha piuttosto infastidito, non capendo il perché di questo ostinato rifiuto: forse Rossella sta scappando dai suoi reali sentimenti?

Rossella davanti a una scoperta sconcertante nelle nuove puntate di Upas

Come rivelano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Rossella cercherà di non pensare a Nunzio, anche se le sarà molto difficile stargli lontano. Nello stesso tempo, i litigi con Riccardo saranno all'ordine del giorno.

Rossella, negli episodi che andranno in onda fino al 3 agosto 2023, farà una scoperta sconcertante che la costringerà a rivedere tutte le sue convinzioni.

Intanto Riccardo proverà a riconquistare la sua fiducia, anche se con scarsi risultati. Rossella dovrà per forza prendere coraggio e parlare con Nunzio: ha qualcosa di molto delicato da confessargli.

Rossella di Un posto al sole è incinta?

Gli spoiler Upas svelano che Rossella andrà da Nunzio per parlargli di una questione tanto importante quanto delicata.

Che cosa avrà scoperto? Una delle ipotesi più plausibili è che sia incinta. Il punto è: di chi arebbe il figlio che aspetta? Al momento non ci sono risposte certe.

Allo stesso tempo, continueranno le indagini di Marina volte a dimostrare una volta per tutte che Tommaso non è figlio di Roberto, così da smascherare Lara e far crollare il suo castello di bugie.