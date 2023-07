Potrebbe esserci aria di crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore. A quanto pare, dopo soli due mesi, la cantante ed ex allieva di Amici di Maria starebbe già affrontando una fase critica col compagno: a farlo intendere è stata la stessa Alessandra ai suoi fan. Recentemente, tramite alcune criptiche storie pubblicate su Instagram, Amoroso ha riferito di stare vivendo un momento difficile della sua esistenza. In realtà, non si comprendono bene le reali difficoltà che Alessandra starebbe attraversando nella sua vita privata: la presunta crisi con Valerio è solamente un'ipotesi per ora.

Alessandra Amoroso, crisi con Valerio? Gli indizi

Fino ad ora Alessandra Amoroso ha scelto di non condividere alcuna foto assieme al suo ragazzo, suscitando reazioni di disaccordo tra i fan. Questa è stata una scelta personale dell'artista, la quale ha dimostrato di tenere molto alla sua privacy sia per la sua vita privata in generale che per quella sentimentale. Nella mattinata di lunedì 24 luglio, la cantante ha proposto sui social delle citazioni strappalacrime che potrebbero essere riferite a una ben determinata persona, forse allo stesso Pastore. Queste due storie hanno destato particolare preoccupazione tra i suoi follower. Nella prima, compare una citazione del calendario filosofico del 24 luglio, attribuita a Oscar Wilde, che recita: "Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza".

Nel prosieguo delle stories pubblicate da Alessandra Amoroso, compare un'altra citazione, questa volta di Gio Evan, che recita: "Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze, ma io che ho affidato l'interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi, ma io che frequento troppo gli incubi degli altri".

Al momento, il significato preciso di queste due storie pubblicate da Alessandra Amoroso su Instagram non è chiaro e non è dato sapersi. Tuttavia, sembra che il messaggio contenuto nelle citazioni non sia rivolto ai suoi fan.

Chi è Valerio Pastore

Valerio Pastore ha 28 anni (quindi è più giovane di Alessandra che ha 36 anni), è nato a Eboli (Salerno) ma vive a Olévano sul Tusciano.

Il giovane lavora come tecnico del suono. Secondo quanto si può vedere dal suo profilo Instagram, ha già esperienza lavorativa in vari concerti. È probabile che sia proprio grazie a questa attività che ha avuto modo di incontrare la sua attuale compagna. Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, ad esempio mentre facevano acquisti per la casa al supermercato, oppure quando sono andati in vacanza nelle spiagge pugliesi, dove si sono concessi un bagno e momenti di tenerezza insieme. A inizio luglio circolavano voci secondo cui la coppia stesse valutando la possibilità di andare a convivere, voci anche in questo caso, mai confermate.