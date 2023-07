La rottura con Stefano e la prima paparazzata con Elio hanno ridato a Belen lo scettro di "regina" del Gossip nostrano: da settimane, infatti, siti e riviste non parlano d'altro che degli inaspettati risvolti che ci sono stati nella sua vita amorosa, pare già legata a un altro uomo dopo l'addio al marito. Alessandro Rosica, però, ha un'idea molto diversa su questa storia: l'esperto di cronaca rosa sostiene da tempo che i "DeMartinez" non sarebbero mai tornati insieme ma che nell'ultimo periodo avrebbero goduto di un rapporto da genitori e da "amici speciali".

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono passate poco più di 24 ore da quando il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Belen in compagnia di quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno: la soubrette è stata paparazzata in teneri atteggiamenti con Elio Lorenzoni, l'imprenditore che avrebbe preso il posto di Stefano nelle ultime settimane.

Se i giornalisti e molti fan stanno commentando la notizia, asserendo che Rodriguez abbia cambiato rotta in ambito sentimentale con rapidità, Alessandro Rosica si è detto per nulla stupito da tutto questo per una ragione ben precisa.

L'ultimo post che Rosica ha caricato su Instagram, infatti, è dedicato all'addio tra i genitori di Santiago e al recente avvicinamento di Belen a un altro uomo, quello con il quale è finita in copertina lo scorso 19 luglio.

Il parere dell'esperto su Belen

Sotto alla copertina che Chi ha dedicato a Belen mercoledì scorso, Rosica ha scritto: "Lei non cambierà mai, e neanche Stefano".

"Come vi ho sempre detto, loro non sono mai tornati insieme. Hanno preso in giro tutti solo per fare copertine e tv", ha fatto sapere l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Sono mesi che Alessandro commenta il rapporto tra Rodriguez e De Martino andando controcorrente, ovvero sostenendo che non sarebbero mai tornati a essere marito e moglie come un tempo e le novità di questi giorni gli starebbero dando ragione.

"Sono sempre stati solo genitori e amici di letto, e condividevano la loro vita anche con altre persone", ha aggiunto sempre sui social network.

Stando a questo racconto, dunque, i due conduttori non avrebbero mai avuto un legame esclusivo (perlomeno non da quando si sono riavvicinati un anno e mezzo fa), anzi si sarebbero intrattenuti anche con altri senza darsi troppe spiegazioni.

Il silenzio di Belen sugli ultimi rumor

"Sono amanti della trasgressione e della lussuria, non cambieranno mai", è questa la riflessione con la quale Rosica ha concluso il suo sfogo su Belen, Stefano e quello che è accaduto di recente nel loro privato.

Una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano, dunque, si è separata un'altra volta e le riviste confermano con alcuni scatti inediti che lei si sarebbe già consolata tra le braccia di un imprenditore specializzato nei motori.

La pagina Instagram The Pipol Gossip, inoltre, fa sapere che per evitare il pressing dei paparazzi, Belen si sarebbe trasferita in un hotel di Milano. Per schivare i fotografi appostati sotto casa sua da giorni, la soubrette avrebbe deciso di cambiare temporaneamente dimora ed è qui che si starebbe incontrando con Elio Lorenzoni.

Il numero di Chi che è uscito il 19 luglio, invece, ha mostrato le immagini del ritorno a casa di Belen dopo la festa di Ignazio Moser: la conduttrice è entrata nel portone del suo stabile con in braccio la figlia Luna Marì, pochi minuti dopo ha fatto lo stesso quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

I giornali raccontano che l'uomo avrebbe trascorso la notte nell'abitazione di Rodriguez, dalla quale sarebbe stato visto uscire solo il mattino seguente.