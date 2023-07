Le anticipazioni delle nuove puntate di Tu si que vales 2023 che andranno in onda dal prossimo settembre su Canale 5, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà l'arrivo in giuria di Luciana Littizzetto che, da quest'anno, subentrerà al posto di Teo Mammucari.

E, nel corso delle prime registrazioni di questa nuova stagione, non sono mancati i colpi di scena: Sabrina Ferilli, ad esempio, ha perso le staffe con una concorrente, ignara del fatto che dietro ci fosse lo zampino di Maria De Filippi.

Giulia Stabile dice no a Maria: anticipazioni Tu si que vales 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tu si que vales in programma dal prossimo settembre in poi in televisione, rivelano che Giulia Stabile si ritroverà ad essere protagonista in studio dopo l'uscita di scena di Belen Rodriguez.

La ballerina si ritroverà ad avere sempre più spazio in studio ma non perderà occasione per rifilare qualche "no" alla conduttrice.

Nel corso di una delle ultime registrazioni di questa annata, Maria De Filippi chiederà a Giulia di esibirsi assieme ad un gruppo di ballerini bravissimi, ma l'ex allieva di Amici risponderà "picche".

Solo dopo una serie di insistenti richieste, ecco che Giulia deciderà di scendere in pista e si metterà in gioco assieme ai concorrenti dello show del sabato sera di Canale 5.

Sabrina Ferilli perde le staffe in studio: anticipazioni Tu si que vales 2023

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prime registrazioni di questa edizione, c'è stato spazio anche per un nuovo siparietto che ha visto protagonista Sabrina Ferilli.

L'attrice romana si è ritrovata vittima di uno scherzo messo in piedi dalla conduttrice stessa.

Una concorrente si è presentata in studio con l'intento di spiegare il kamasutra alla Ferilli, scatenando così la sua ira.

La giurata dello show non si è trattenuta e, solo dopo una lite con la concorrente, ha scoperto che dietro c'era lo zampino della sua amica e collega Maria De Filippi.

Si rinnova la sfida del prime time autunnale tra Tu si que vales e Ballando con le stelle

Una nuova stagione che si preannuncia scoppiettante per tutti gli appassionati dello show del sabato sera autunnale di Canale 5 che, lo scorso anno, ha registrato una media di oltre quattro milioni di fedelissimi in prime time, toccando anche punte del 29% di share.

E, a sfidare nuovamente la "corazzata" De Filippi-Ferilli-Littizzetto ci sarà ancora una volta Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la cui messa in onda è in programma a partire da metà ottobre in poi in prime time, con un nuovo cast tutto da scoprire.