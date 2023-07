Gemma Galgani torna sui social e lo fa con un messaggio criptico che non è passato inosservato tra i numerosi fan.

La dama di Uomini e donne trono over continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e discussi del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, in onda nuovamente da metà settembre su Canale 5.

E, in queste settimane in cui si parla del nuovo cast del programma, la dama arriva a spiazzare i fan con un post che sembra essere decisamente poco chiaro sul suo futuro.

Gemma torna sui social e spiazza i fan di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne sono previste dall'11 settembre [VIDEO] nella fascia del primo pomeriggio ma, le registrazioni ufficiali, cominceranno a fine agosto.

Maria De Filippi e la sua squadra di autori stanno lavorando per mettere a punto il cast di protagonisti del trono classico e over che, da metà settembre, si metteranno in gioco per cercare l'amore della loro vita.

I riflettori, ovviamente, sono collocati in primis sulle sorti di Gemma, la storica dama del trono over che da più di un decennio è alla ricerca della sua anima gemella in studio.

'Penso, osservo, valuto': il messaggio criptico di Gemma Galgani

Al momento non si hanno ancora certezze ufficiali sul futuro di Gemma anche se, in queste ore, la dama ha postato un messaggio social che ha spiazzato i fan social.

La dama torinese si trova in vacanza ed ha scelto di condividere sui social un video di un tramonto romantico, accompagnato da una didascalia che in molti ipotizzano possa essere legata al suo futuro nello studio del talk show Mediaset.

"Penso, osservo, valuto": è questa la didascalia che Gemma ha scelto di accompagnare al suo video social di queste ore, che non è passato inosservato tra i sostenitori.

Un messaggio decisamente criptico, col quale sembrerebbe che la dama torinese stia valutando e prendendo decisioni importanti sul suo futuro.

Il futuro di Gemma a Uomini e donne è in bilico?

Possibile che, dal prossimo settembre, gli spettatori e appassionati del talk show di Maria De Filippi si ritroveranno ad assistere ad un colpo di scena clamoroso, legato all'uscita di scena della dama?

In tal caso sarebbe un vero e proprio "dramma" per una vasta fetta di spettatori che da più un decennio sono abituati a vedere e seguire le vicende della dama torinese nel talk show dei sentimenti di Canale 5.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, emergono le prime indiscrezioni anche sul trono classico. Tra i nomi in lizza come papabili tronisti di settembre, spicca quello della giovane Carola Carpanellil, l'ex corteggiatrice reduce dalla fine della sua storia d'amore con il tronista Federico Nicotera.