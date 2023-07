Ci sarebbe un'ennesima crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: questo almeno è quello che emerge dalle ultime mosse dei due in pubblico e sui social network. Al rientro da una vacanza in famiglia a Ponza, il conduttore ha tolto la fede nuziale che aveva rimesso al dito dopo essere tornato con la moglie e lei ha cancellato da Instagram l'ultimo selfie di coppia. Si vocifera che dietro a questo presunto allontanamento ci sarebbe la gelosia dell'argentina nei confronti di Alessia Marcuzzi, con la quale il napoletano ha condiviso un evento pochi giorni fa.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Come Barbara d'Urso anche Belen ha lasciato Mediaset dopo tanti anni (la prima per volere delle rete, la seconda sostiene di essere stata lei ad andare via) e ora si ritrova senza programmi o progetti imminenti in tv. Questa svolta professionale, però, potrebbe non essere l'unica novità alla quale deve far fronte la showgirl nell'ultimo periodo.

Siti e riviste di Gossip, infatti, da qualche giorno a questa parte sono tornati ad occuparsi del privato dell'argentina per una presunta nuova crisi coniugale: stando agli indizi che i curiosi hanno raccolto nel weekend tra l'8 e il 9 luglio, Rodriguez e De Martino si sarebbero allontanati un'altra volta.

Il primo dettaglio che ha attirato l'attenzione dei fan, è stata la scelta di Stefano di recarsi alla presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024 senza la fede al dito.

I gesti social di Belen

All'evento che si è tenuto a Napoli lo scorso fine settimana, dunque, Stefano si è presentato senza la fede nuziale: da quando ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Belen, è la prima volta che il conduttore appare in pubblico senza l'anello con il quale ha giurato amore eterno alla mamma di Santiago circa 10 anni fa.

Sempre quella sera, però, De Martino ha posato accanto ad una collega con la quale si dice abbia avuto un flirt in passato: alla presentazione dei palinsesti Rai, infatti, c'è stata una "reunion" tra il partenopeo e Alessia Marcuzzi.

Sono circolati tantissimi gossip su una presunta frequentazione segreta tra i due presentatori, un rapporto che risalirebbe al periodo in cui lei era sposata con Paolo Calabresi Marconi e lui con la bella Rodriguez.

Non a caso tra le due donne non ci sarebbe alcuna simpatia e l'argentina non avrebbe gioito nel vedere il marito di nuovo vicino a quella che sarebbe stata una sua ex fiamma.

Tensione e silenzio da parte di Belen

Se Stefano ha tolto la fede (perlomeno non l'ha indossata ad un recente evento pubblico), Belen ha alimentato le voci di crisi cancellando dal suo profilo Instagram una foto che la ritraeva sorridente accanto al marito.

La sparizione del selfie di coppia che la soubrette aveva postato durante la vacanza a Ponza che ha fatto con De Martino e i figli Santiago e Luna Marì, dunque, per molti fan è un altro indizio a supporto della tesi che i due si sarebbero allontanati un'altra volta per ragioni ancora ignote.

I conduttori vivono un tira e molla da anni, più precisamente da quando si sono separati la prima volta dopo circa 4 anni di relazione.

Anche se si lasciano spesso, però, Belen e Stefano non riescono a stare lontani per tanto tempo e dopo periodi di gelo (durante i quali hanno anche altre relazioni più o meno importanti, come quelle di lei con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese), tornano insieme per la gioia dei tanti sostenitori del loro amore.

Questa presunta nuova crisi non è ancora stata confermata o smentita dai diretti interessati, però le ultime mosse di entrambi sembrano inequivocabili e non lasciano presagire a nulla di buono per il futuro.