Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo alcuni Gossip i due coniugi starebbero vivendo un momento difficile.

Sebbene i due abbiano optato per il silenzio alcuni gesti di entrambi non sono passati inosservati: lui alla presentazione dei palinsesti Rai è stato avvistato senza la fede nuziale, mentre lei ha rimosso dai social una foto di coppia scattata durante una gita in barca.

I possibili indizi sulla crisi

Da settimane si mormora di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nei giorni scorsi, la showgirl sembrava aver messo a tacere tutti i pettegolezzi di gossip sul suo conto postando una foto insieme al marito Stefano durante una gita in barca.

In queste ore, però, si è tornato a parlare con prepotenza di un momento difficile vissuto dai due coniugi per una serie di motivi: in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, il conduttore si è seduto in prima fila vicino ad Alessia Marcuzzi senza avere indosso la fede nuziale al dito. Belen invece ha rimosso da Instagram lo scatto di coppia che la ritraeva insieme al compagno.

Stefano e Belen: amore tra alti e bassi

I fan dei coniugi Rodriguez-De Martino sono abituati alle "montagne russe". La coppia infatti, si è più volte separata nel corso degli anni salvo poi ricongiungersi.

La prima rottura è avvenuta dopo la nascita del figlio Santiago, con Belen che all'epoca si legò sentimentalmente ad Andrea Iannone.

Successivamente la coppia si è ricongiunta, ma durante il periodo di lockdown sono arrivate nuove incomprensioni. C'è chi mormora che all'epoca la showgirl venne a conoscenza di un presunto tradimento, un flirt mai confermato tra De Martino e Alessia Marcuzzi.

In queste ore, secondo alcuni i coniugi starebbero vivendo l'ennesima crisi al punto che qualcuno ha ipotizzato che la coppia sarebbe scoppiata per la terza volta.

I nuovi progetti di lavoro

Per quanto riguarda i progetti di lavoro, Stefano è stato confermato alla conduzione di Bar Stella. Per quanto riguarda Belen, è arrivato invece l'addio a Tu si que vales e Le iene. La conduttrice sudamericana è comunque attualmente impegnata con il reality show Celebrity hunted insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Al momento non è dato sapere quale saranno i nuovi impegni di lavoro per la 38enne che sembra essere rimasta in buoni rapporti con Mediaset: nessuna polemica infatti è scoppiata in seguito alla diffusione dei nuovi palinsesti invernali del Biscione che hanno sancito l'addio della conduttrice ad alcuni dei suoi 'storici' programmi.