Le anticipazioni delle prossime puntate inedite de La promessa, in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un annuncio clamoroso da parte di Jimena.

Jimena, dopo aver convolato a nozze con Manuel, scoprirà che l'uomo sta organizzando la sua "nuova vita" lontano dalla Spagna, e deciderà così di spiazzarlo con una rivelazione inattesa, dicendogli che aspetta un bambino. Una novità, questa, che avrà delle conseguenze anche sulla vita di Jana.

Jimena annuncia di essere incinta: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa riportano che Manuel si renderà conto di dover dare una svolta alla sua vita.

Per questo motivo, complice anche la crisi matrimoniale che sta vivendo con Jimena, accetterà la proposta di un amico italiano, il quale gli chiederà di partecipare ad un nuovo progetto aeronautico che lo porterà a trasferirsi a Milano per diverso tempo.

Jimena, nel momento in cui scoprirà quello che sta architettando il marito, deciderà di passare all'azione e gli comunicherà di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Jana si occupa di Jimena: anticipazioni La Promessa

Una confessione sorprendente che finirà per stravolgere la vita di Manuel: dagli spoiler de La Promessa si apprende che Manuel si renderà conto di non poter abbandonare la moglie in un momento così importante della sua vita, motivo per il quale rinuncerà alla partenza per l'Italia.

In questo modo, quindi, Jimena riuscirà ad avere la meglio, ed eviterà che suo marito possa lasciarla e decidere di chiudere il loro matrimonio.

E, come se non bastasse, Manuel chiederà a Jana di prendersi cura di Jimena e di assisterla durante le fasi iniziali della gravidanza, quelle in cui il feto potrebbe essere maggiormente a rischio.

Jana, seppur provata da questa situazione che segnerà la fine del suo sogno d'amore con Manuel, accetterà l'incarico.

Jana dubita della gravidanza di Jimena: anticipazioni La Promessa

Nel momento in cui comincerà ad assistere Jimena, Jana inizierà ad avere dei sospetti sulla gravidanza. La domestica del palazzo, infatti, si renderà conto che la compagna di Manuel sta esasperando alcuni sintomi, quasi come se li stesse accentuando per evitare che suo marito possa decidere di partire lo stesso per l'Italia.

Questi dubbi spingeranno Jana ad essere sincera al 100% con Manuel: la donna vorrà metterlo al corrente dei suoi sospetti per far sì che l'uomo apra gli occhi sul conto della persona che ha al suo fianco.

Qual è a questo punto la verità? Jimena sta mentendo sulla gravidanza come sospetta Jana? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti de La Promessa.