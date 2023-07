Terra amara continua su Canale 5 e secondo le anticipazioni di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio ci saranno ancora molte novità a Cukurova.

L'arrivo di Fikret al ranch farà dubitare Behice della sua onestà e la zia di Mujgan chiederà a Fekeli di indagare su di lui. A casa Yaman, invece, Rasit sarà assunto da Hunkar per la gioia di Fadik. Demir, invece, farà un altro affronto a sua madre comprando la villa di Hatip per regalarla a Sevda.

Anticipazioni Terra amara: Behice sospetterà di Fikret

Le anticipazioni di Terra Amara per le puntate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio raccontano che al ranch di Fekeli ci sarà l'arrivo di Fikret. Il nipote di Ali Rahmet, arrivato dalla Germania, sarà accolto con diffidenza dalla famiglia e in particolare da Cetin e Behice.

La zia di Mujgan sarà molto sospettosa nei confronti di Fikret, soprattutto perché si tratterebbe dell'unico parente di Fekeli rimasto in vita. La donna avrà il dubbio che l'uomo sia un impostore che mira soltanto alla ricca eredità di Ali Rahmet. Per questo motivo, Behice chiederà a Fekeli di indagare sul suo conto e non fidarsi ciecamente delle sue parole.

Anticipazioni puntate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio: Rasit nuovo operaio di Hunkar

Le puntate di Terra amara che andranno in onda mercoledì 12 e giovedì 13 luglio rivelano che ci saranno novità anche a casa Yaman. Rasit, dopo la morte del signor Hatip, si ritroverà disoccupato e Hunkar lo aiuterà. La signora Yaman deciderà di assumere il giovane presso la tenuta e questo farà molto piacere a Fadik che avrà modo di trascorrere più tempo a contatto con il ragazzo di cui è innamorata.

Nel frattempo, Demir farà visita alla vedova Naciye per farle le sue condoglianze e vedendo che la casa è in vendita le farà un'offerta molto vantaggiosa.

Naciye venderà la villa di Hatip a Demir e alcuni amici di Hunkar lo sapranno

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir offrirà una cifra molto consistente a Naciye in cambio della sua casa.

La vedova di Hatip non potrà rifiutare un'offerta così generosa e Demir raggiungerà il suo obiettivo. La villa, tuttavia, non sarà acquistata per lui, ma per fare un grande regalo a Sevda. Il signor Yaman porterà la sua seconda madre alla villa e le dirà che è per lei, in modo da poter stare più vicini. "Qui sarai felice", le dirà Demir entusiasta, ma la donna sembrerà un po' titubante, pur apprezzando il gesto.

Sevda, infatti, non potrà fare a meno di preoccuparsi della reazione di Hunkar quando scoprirà che suo figlio le ha comprato una villa. Mentre Demir e Sevda saranno lì, arriveranno degli amici di Hunkar interessati all'acquisto della casa ed entrando scopriranno che è già stata presa da Demir.