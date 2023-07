Da quando siti e riviste non parlano d'altro che della sua vita amorosa, Belen Rodriguez è quasi sparita dai social network: solo lo scorso 23 luglio, infatti, l'argentina ha postato su Instagram una canzone il cui testo sembra perfettamente calzante con la situazione che si è venuta a creare in queste settimane. La soubrette ha usato la musica per far sapere di non sentirsi in colpa dopo aver messo fine al matrimonio con Stefano De Martino, che si sta consolando a Disneyland con Santiago.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen e Stefano si sono lasciati e pare che lui l'abbia presa male: questo è quello che emerge dalle segnalazioni che impazzano in rete sull'ormai ex coppia d'oro del Gossip nostrano.

Anche se mancano le conferme dei diretti interessati, sembra che stavolta sia stata l'argentina a rompere il matrimonio e a volare tra le braccia di un altro uomo: l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

Le riviste scandalistiche hanno anche mostrato i primi scatti rubati alla presunta nuova coppia, che si è scambiata gesti affettuosi alla festa di compleanno di Ignazio Moser, un party al quale De Martino non è stato invitato.

La famiglia Rodriguez, dunque, ha già incontrato quello che dovrebbe essere il nuovo fidanzato della showgirl, un 30enne di bella presenza che lei conosce da prima di legarsi ad Antonino Spinalbese.

La replica di Belen alle chiacchiere

Se Stefano sta usando i social network per documentare il viaggio a Disneyland che si è concesso con il figlio Santiago dopo l'addio alla moglie, quest'ultima ha quasi fatto perdere le sue tracce sul web.

Pressata dal gossip e dai paparazzi (per evitarli pare che si sia trasferita temporaneamente in albergo, dove starebbe incontrato Elio in gran segreto), Belen si sta facendo viva pochissimo su Instagram e questo non fa che alimentare le chiacchiere sulla sua vita amorosa.

Lo scorso 23 luglio, però, l'argentina si è fatta sentire con i suoi oltre 10 milioni di follower condividendo una canzone piuttosto significativa e probabilmente anche attinente alle ultime vicende.

Alcuni passaggi del brano di El Chojin che la conduttrice ha postato tra le sue Stories, infatti, recitano: "Non mi sento uno schifo. Nascondo le mie paure per sembrare forte, ma ora non più, è il momento di essere coerenti".

"Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo", queste sono altre due frasi del pezzo musicale con il quale la bella Rodriguez si è sfogata in rete dopo un lungo silenzio.

Il parere dei curiosi su Belen e De Martino

Ricapitolando, da circa tre settimane è di nuovo finita tra Belen e Stefano: dopo essere stati alcun giorni in vacanza con i figli, i due si sono allontanati e la decisione finale l'avrebbe presa la showgirl.

Rientrata a Milano, poi, l'argentina avrebbe iniziato una segretissima frequentazione con Elio Lorenzoni, con il quale ha anche partecipato al party di compleanno del cognato Ignazio.

De Martino, invece, si è tolto la fede ed è volato con il figlio prima in Inghilterra e poi in Francia, dove si trova attualmente per un weekend di divertimento a Disneyland.

Le segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano, però, sostengono che il presentatore Rai si sentirebbe tradito dal comportamento della moglie e a confermarlo ci sarebbe la scelta della sorella Adelaide di smettere di seguire tutti i Rodriguez su Instagram.

L'imprenditore che è stato paparazzato con la soubrette, invece, è un volto nuovo per il gossip nostrano ma l'estate ancora in corso potrebbe regalargli ulteriore visibilità grazie alla vicinanza con Belen.