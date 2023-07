Si sta facendo un gran parlare dell'ennesima crisi che avrebbe colpito la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Gli indizi a supporto di questa teoria sono tanti: entrambi hanno tolto la fede, la soubrette ha cancellato l'ultimo selfie del suo profilo Instagram e il conduttore è apparso sorridente ad un evento accanto ad Alessia Marcuzzi (sua presunta ex fiamma). Una foto che il napoletano ha postato sui social l'11 luglio, sembrava smentire le voci di allontanamento dalla moglie: Alessandro Rosica, però, ha chiarito che le persone protagoniste dello scatto non sarebbero i "DeMartinez".

Aggiornamenti sul privato di Belen

Non accennano a placarsi le voci di un nuovo allontanamento tra Belen e Stefano: i due sono finiti al centro del Gossip nei giorni scorsi, e più precisamente dopo che lui ha partecipato all'evento per la presentazione dei palinsesti 2023/2024 della Rai.

In quell'occasione, in tanti si sono accorti che De Martino non aveva più la fede al dito (che aveva rimesso dopo essere tornato ufficialmente insieme alla mamma di Santiago), e questo è stato solo il primo dei segnali a supporto della teoria di una crisi coniugale in corso.

Poche ore dopo che il marito è apparso al fianco di Alessia Marcuzzi a Napoli (entrambi saranno protagonisti della nuova stagione tv di Rai 2), Belen ha deciso di far sparire dal suo account Instagram una delle ultime foto che aveva scattato con lui in vacanza: il selfie di coppia al mare, infatti, è stato rimosso dall'argentina senza alcun tipo di spiegazione.

Le chiacchiere e il distacco da Belen

In questi giorni, poi, i più attenti hanno notato che anche Belen ha tolto la fede: l'anello nuziale, infatti, non compare più al dito della soubrette nelle Instagram Stories che ha postato di recente (tutte registrate in casa e non più in vacanza a Napoli).

L'11 luglio, però, Stefano ha spiazzato fan e curiosi postato sui social una foto che tanti hanno interpretato come una smentita alle voci di crisi che sono circolate ultimamente: nello scatto in questione, infatti, si vede una macchina azzurra e al suo interno due persone di spalle che si guardano dolcemente.

Moltissimi follower hanno subito pensato che i protagonisti di quest'immagine fossero proprio De Martino e Rodriguez, magari immortalati a sorpresa dai passanti nel corso di uno dei loro ultimi weekend al mare.

Gli indizi della crisi tra Stefano e Belen

Dopo aver indagato sullo scatto che De Martino ha pubblicato su Instagram l'11 luglio scorso, Alessandro Rosica ha dato una versione completamente diversa di questa vicenda, arrivando a smentire categoricamente il fatto che tra i genitori di Santiago sia tutto ok.

"Risolto il mistero dell'auto. La coppia nella foto non sono Belen e Stefano, ma altri. Lui li ha solo fotografati", ha fatto sapere l'esperto di gossip tramite il suo profilo social seguito da oltre 922mila persone.

Insomma, stando a queste parole, sarebbe ancora in corso la crisi tra i due presentatori tv, anzi c'è addirittura chi pensa ad un addio definitivo, l'ennesimo da quando è nato l'amore dietro le quinte di un serale di Amici.

L'ultimo avvistamento dei piccioncini risale a fine giugno, quando si sono concessi un fine settimana in famiglia a Napoli: l'argentina ha raggiunto il marito nella sua terra con i figli (sia Santiago che Luna Marì) e lì hanno trascorso qualche giorno di relax e divertimento.

Al rientro da questa breve vacanza, però, tra i "DeMartinez" è calato il gelo e a confermarlo è la scelta di entrambi di togliere la fede che avevano rimesso alcuni mesi fa dopo anni di tira e molla.