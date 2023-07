Le serate alle quali hanno recentemente partecipato per ringraziare i fan che li seguono dal Grande Fratello Vip in poi, sembrano aver riavvicinato Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I diretti interessati sperano di trovare un punto d'incontro, il padre di lei apprezza i messaggi social di chi è certo che ci sarà il ritorno di fiamma e un altro ex concorrente è pronto a metterci una buona parola affinché questo accada. Chiacchierando con i follower su Twitch, Daniele ha detto di voler mettere pace tra i "Donnalisi" e a sperare per loro un futuro in coppia sereno.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Negli ultimi giorni sono stati due gli eventi nei quali Antonella ed Edoardo si sono mostrati complici e affiatati come un tempo: negli incontri che hanno avuto con i fan in diverse città d'Italia, i due ex fidanzati hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra dopo circa un mese e si sono riavvicinati anche sui social network.

Il 23 luglio, in particolare, Fiordelisi e Donnamaria hanno risposto affermativamente alla domanda più gettonata tra i loro sostenitori, ossia se ci siano i margini per un ritorno di fiamma.

A remare per la pace tra i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è anche Daniele Dal Moro. Nel corso della diretta che ha fatto su Twitch domenica scorsa, il veneto ha risposto così a chi gli chiedeva di esprimere un parere sui "Donnalisi": "Sono affezionato ad entrambi e so che si vogliono bene, tra loro c'è del sentimento".

Lo sfogo del protagonista del Grande Fratello Vip

"Sarei contento se riuscissero a trovare un punto d'incontro, anzi se posso dare una mano lo farò", ha aggiunto Daniele in merito al tentativo di riavvicinamento che c'è in corso tra Antonella ed Edoardo.

Anche se è consapevole che i due sono adulti e capaci di prendere decisioni autonomamente, il protagonista del Grande Fratello Vip 7 si è detto disposto ad aiutarli per far sì che tornino felici e innamorati come qualche tempo fa.

"Farò da paciere, io tifo per la coppia e gli auguro il meglio", ha concluso Dal Moro su Twitch.

I fan dei "Donnalisi", però, in questi giorni stanno esultando soprattutto per le belle parole che Fiordelisi e Donnamaria hanno speso l'uno per l'altro pubblicamente.

"I suoi pregi? Affascinante, dolce e avvocato difensore", ha fatto sapere l'influencer sull'ex nel corso della serata alla quale hanno partecipato il 23 luglio.

Quando alcuni curiosi le hanno chiesto se la storia d'amore nata nella casa continuerà oppure no, Antonella ha spiazzato dicendo: "Spero di sì".

Il parere di chi ha seguito il Grande Fratello Vip

Anche Edoardo l'altra sera è sembrato più sereno e disposto al dialogo, tant'è che con Antonella non sono mancati sorrisi e sguardi d'intesa proprio come un tempo.

Il signor Fiordelisi, padre dell'influencer che ha primeggiato nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha alimentato le speranze dei fan mettendo "mi piace" al seguente tweet: "Servirà tempo, guardarsi negli occhi e abbracciarsi".

"Tutto questo servirà per tornare quelli di un tempo, super innamorati e che non riescono a stare separati.

Tornerete con tante consapevolezze in più", termina così il messaggio che papà Stefano ha apprezzato sui social network proprio il giorno in cui i "Donnalisi" sono riapparsi in pubblico più affiatati che mai.

Nell'ultimo mese, però, gli ex gieffini si sono anche punzecchiati parecchio su Instagram o nelle interviste: Donnamaria, ad esempio, ha lanciato una frecciatina alla salernitana dichiarando che strumentalizzerebbe le sue parole per passare da vittima agli occhi dei fan.