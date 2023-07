Sta facendo molto discutere il risvolto inaspettato che ha avuto la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dopo un paio d'anni di serenità, i genitori di Santiago sono tornati al centro del Gossip per un possibile nuovo allontanamento.

L'esperta di gossip Deianira Marzano, inoltre, ha riportato le tante segnalazioni che vorrebbero l'argentina già legata a un imprenditore di Bergamo di nome Elio Lorenzoni: pare che i due si conoscano da prima che lei si legasse ad Antonino Spinalbese.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Continuano a trapelare segnalazioni su Belen e sull'addio che avrebbe dato a Stefano improvvisamente a pochi giorni di distanza da una vacanza al mare con i figli.

Deianira, in particolare, si sta facendo portavoce dei messaggi di chi sostiene di sapere come sono andate le cose tra Rodriguez e De Martino, ma anche chi sarebbe il nuovo amore della soubrette.

Neppure il tempo di metabolizzare l'allontanamento dal conduttore Rai (che nessuno dei due ha ancora ufficializzato), che l'argentina si ritrova già al centro del gossip per un presunto flirt.

I bene informati, infatti, fanno sapere che la bella showgirl starebbe frequentando da qualche settimana un imprenditore bergamasco che sarebbe entrato nella sua vita anni fa, ovvero prima che lei conoscesse Antonino Spinalbese e decidesse di mettere su famiglia con lui.

I retroscena sugli amori di Belen

Domenica 16 luglio, infatti, Deianira ha condiviso su Instagram una nuova segnalazione su Belen e su quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno.

"Lei ed Elio si sentivano già prima che lei mettesse con Antonino e non da amici. Ho sentito audio di lei che lo invitava a casa, quindi tra loro le cose erano rimaste in sospeso", si legge in rete da qualche ora.

Stando a questi messaggi anonimi, dunque, la bella Rodriguez si sarebbe riavvicinata a Lorenzoni nelle ultime settimane, dopo aver capito che il matrimonio con Stefano non funzionava più.

In merito all'uomo che avrebbe restituito il sorriso all'argentina (i due sarebbero stati avvistati mano nella mano alla festa di compleanno di Ignazio Moser), i bene informati fanno sapere: "Lavora con i motori, ha stile e molta classe. Ultimamente è più discreto del solito e so che per una donna farebbe di tutto".

Insomma, il presunto nuovo amore di Belen sarebbe una persona estranea al mondo dello spettacolo ma vicina ad un settore che lei ha già vissuto da vicino in passato per via della relazione con Andrea Iannone, ex pilota di Moto GP.

Il silenzio dell'ex marito di Belen

Deianira si sta lasciando convincere da queste segnalazioni che Belen avrebbe un nuovo amore e che si tratterebbe dell'imprenditore Elio Lorenzoni, l'uomo che avrebbe preso il posto di Stefano dopo anni di tira e molla.

L'influencer napoletana, inoltre, il 16 luglio ha avvertito i curiosi che la rottura ancora non ufficiale tra i "DeMartinez" sarà uno dei gossip più caldi dell'estate.

In una Stories che ha caricato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore, infatti, Marzano ha anticipato: "Una cosa è certa. Prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano, e rimarrete sbalorditi".

I diretti interessati, invece, per ora tacciono sulle tante chiacchiere che stanno circolando sul loro rapporto ma anche su presunti nuovi flirt: soltanto qualche settimana fa, infatti, i genitori di Santiago erano insieme in barca e sembravano una famiglia felice ed affiatata.

Al rientro da questa vacanza, però, pare che l'argentina si sia concessa un weekend romantico con Elio in un lussuoso resort in montagna e che De Martino (senza fede al dito dal 7 luglio, giorno della presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024) sia volato a Londra con il figlio.