Proseguono gli appuntamenti pomeridiani su Canale 5 con La Promessa. La soap spagnola di grande successo, si fa sempre già intrigante e i telespettatori italiani si stanno appassionando sempre di più alle storie dei personaggi. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, rivelano che Leonor vivrà un momento molto difficile a casa della sua relazione contrastata con Mauro I due innamorati, provenenti da ceti sociali diversi, non saranno liberi di vivere il loro amore apertamente. Il cameriere Mauro, ridendosi conto di quanto la situazione sia diventata difficile e pericolosa, deciderà di prendere una decisione definitiva sulla sua relazione.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Leonor tenta di convincere Mauro a non lasciarla

L'idillio d'amore tra Leonor e Mauro sarà destinato a durare ancora per poco. I due innamorati infatti, si ritroveranno davanti ad un bivio. A prendere la scelta più dolorosa sarà proprio il cameriere, che deciderà di troncare definitivamente la sua storia clandestina con la cugina di Curro. Mauro infatti, si renderà conto che la relazione tra lui e Leonor non può più proseguire. Il cameriere inoltre, inizierà a credere di provare ancora qualcosa per Teresa, la donna che aveva lasciato proprio per amore di Leonor.

Ovviamente, la ragazza non accetterà di buon grado la decisione di Mauro, ma tenterà in tutti i modi di far cambiare idea al cameriere.

Leonor inizierà a mettere in gioco tutte le carte in suo possesso, tra la quale quella di scatenare la gelosia del suo ormai ex amante, metodo che già in passato aveva funzionato. Questa volta però, Mauro sembrerà essere irremovibile. Il domestico inizierà a riavvicinarsi a Teresa e le farà presente che tra lui e la marchesina la relazione è terminata.

La cugina di Curro cade in depressione e tenta di togliersi la vita

Leonor non riuscirà ad accettare l'allentamento di Mauro e cadrà in vortice di depressione. La marchesina inizierà a rifiutarsi di uscire dalla sua camera e non vorrà neanche mangiare. A La Promessa tutti inizieranno ad essere in ansia per la giovane, anche Mauro, che però deciderà di tenere fede alla sua scelta e non si farà intenerire dallo stato della marchesina.

Curro inizierà a rendersi Conto che la situazione della cugina è molto grave e deciderà di tenere d'occhio la giovane. Leonor eluderà la sorveglianza e si dirigerà sul tetto della tenuta, pronta a buttarsi giù. Fortunatamente, Curro l'afferrerà, impedendole di saltare nel vuoto. Da quel momento in poi, sarà chiaro a tutti che Leonor dovrà essere tenuta sotto osservazione in ogni istante. Alla tenuta arriverà poi un nuovo personaggio, che insieme a Curro sarà in grado di riportare il sorriso nel volto di Leonor.