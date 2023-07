Cambio programmazione sulle reti Mediaset da lunedì 10 luglio 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle nuove sostanziali modifiche che terranno banco soprattutto nella fascia del daytime pomeridiano.

A spiccare, infatti, sarà il debutto di My home my destiny, la nuova soap opera turca che vede protagonista Demet Ozdemir, pronta a tener compagnia al pubblico in questa calda stagione estiva, caratterizzata da ottimi ascolti per le soap proposte dalla rete ammiraglia del Biscione.

Terra amara non si ferma nella programmazione Mediaset

Nel dettaglio, la programmazione Mediaset dal 10 luglio prevede la conferma di Beautiful e di Terra amara, rispettivamente alle 13:40 e alle 14:10 circa.

La soap opera turca con Yilmaz e Zuleyha, quindi, proseguirà regolarmente la sua messa in onda anche durante il mese di luglio, nonostante inizialmente si fosse parlato di un possibile stop durante il momento clou della stagione estiva, per evitare di "sprecare" episodi in un periodo in cui si assistere a un assottigliamento numerico della platea televisiva.

Terra Amara sarà regolarmente in onda su Canale 5 e, intanto, dal prossimo settembre ci sarà spazio anche per la messa in onda di alcune puntate speciali nella fascia serale.

Debutta My home my destiny: cambio programmazione dal 10 luglio

A seguire poi, alle 14.45 ci sarà spazio per l'appuntamento con La Promessa, la soap spagnola che in questo primo mese di programmazione ha conquistato l'affetto del pubblico, toccando anche punte di 2,3 milioni di spettatori su Canale 5.

Il cambio programmazione Mediaset dal 10 luglio partirà alle 15:45, quando ci sarà spazio per l'atteso debutto di My home my destiny, una nuova soap opera che dopo il grande successo registrato in Turchia, si appresta a conquistare il gradimento del pubblico televisivo italiano.

Mediaset, per questa estate, ha scelto di puntare su ben due nuove soap che terranno così compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione estiva, con la speranza che anche My home my destiny, possa ottenere lo stesso successo ottenuto in queste settimane da La Promessa.

Un altro domani allunga: cambio programmazione Mediaset

Con l'arrivo di questa nuova soap turca, ecco che slitterà l'orario di inizio di Un altro domani nella programmazione estiva di Canale 5 e ci sarà spazio anche per un cambio durata.

Le nuove puntate della soap iberica, dal 10 luglio in poi, saranno trasmesse dalle ore 16:45 alle 18:45 circa, in prima visione assoluta. Con questi raddoppi nel daytime feriale e l'appuntamento nel weekend, si arriverà alla conclusione definitiva di Un altro domani entro i primi di settembre.