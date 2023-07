In Terra Amara i colpi di scena sono all'ordine del giorno e così sarà anche durante la terza stagione della soap. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Umit giungerà per aiutare Fikret, il quale avrà come unico obiettivo quello di vendicarsi del fratellastro Demir. Per questa ragione la dottoressa, seguendo le indicazioni dell'affascinante giovane, non tarderà molto a sedurre Yaman. Quest'ultimo non considererà la notte passata con Umit solo una semplice 'scappatella', e d'altra parte anche Umit confesserà a se stessa di provare un reale interesse per l'uomo, per poi ricordarsi di non dover perdere di vista il suo piano.

Umit seduce Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul legame che si verrà a creare tra Umit e Demir. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui al pubblico verrà rivelato che Fikret non è realmente il nipote di Fekeli, ossia il figlio del suo defunto fratello Musa. Il giovane sarà piuttosto il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior e sarà deciso a rivalersi sul fratellastro Demir per tutte le umiliazioni subite negli anni passati.

Fikret si avvarrà dell'aiuto di Umit. La giovane arriverà in paese apparentemente solo per prendere servizio all'ospedale come direttrice generale essendo una dottoressa ma in realtà il suo reale scopo sarà un altro.

Umit avvicinerà da subito Demir, tant'è che quest'ultimo deciderà di affittarle a buon prezzo la casa appartenuta a Naciye e Hatip e da lui acquistata per Sevda. Una sera, seguendo le indicazioni di Fikret, romperà deliberatamente un tubo allagando la casa. Successivamente chiederà aiuto proprio a Demir il quale non tarderà ad arrivare.

Ma la visita dell'uomo prenderà una piega inaspettata tant'è che i due giovani cederanno alla passione. Yaman resterà tutta la notte fuori casa, tradendo di fatto Zuleyha, con la quale non sarà ancora riuscito a divorziare.

Umit e Demir sempre più vicini

Una volta rientrato in casa, Demir dirà alla moglie di aver trascorso la notte fuori con amici, ma la scusa non convincerà troppo Altun.

In realtà Yaman non farà altro che pensare alla bella Umit, alla quale farà presente di volerla rivedere il prima possibile. I due si metteranno d'accordo per incontrarsi ma nell'attesa la dottoressa si ritroverà da sola ad osservare una foto di Demir in compagnia di Sevda. Umit ricorderà così a se stessa di mantenere fede al piano senza cedere all'innamoramento nei confronti di Demir. La donna riuscirà a mettere in pausa i suoi sentimenti? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.