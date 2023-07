Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di agosto. Per la soap opera Sei sorelle si avvicina lo stop per questa stagione, mentre per la fiction Hotel Portofino arriva la chiusura anticipata.

In prime time, invece, spazio al debutto degli speciali di Techetechetè, il programma revival di Rai 1 che dedicherà degli speciali a grandi volti dello spettacolo italiano.

Sei sorelle verso lo stop: cambio programmazione Rai agosto 2023

Il cambio programmazione Rai di agosto prevede l'avvicinarsi dello stop di Sei sorelle nella fascia del primo pomeriggio.

La soap opera spagnola, che in queste settimane di messa in onda non ha brillato dal punto di vista auditel, saluterà nuovamente il pubblico entro i primi di settembre.

Dall'11 settembre è previsto il ritorno de Il Paradiso delle signore 8, la soap opera del daytime pomeridiano di Rai 1 con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, pronta a tener nuovamente compagnia al pubblico.

Al momento non si conosce ancora il destino di Sei sorelle: la soap potrebbe essere sospesa fino alla prossima estate, proprio come è già successo lo scorso anno.

Hotel Portofino chiude prima: cambio programmazione Rai agosto

Con il mese di agosto si assiste a un cambio programmazione per Hotel Portofino, la nuova serie tv che ha debuttato martedì scorso con ascolti decisamente deludenti.

La prima puntata è stata seguita da una media di soli 1,7 milioni di spettatori, pari a uno share che non ha superato il muro del 10%.

Per tale motivo la Rai ha scelto di accelerare il finale della fiction. Martedì 1° agosto andrà in onda una maratona della serie tra prima e seconda serata.

Si partirà dalle 21:30 con la messa in onda della seconda e terza puntata conclusiva di questa serie, che saluterà così definitivamente il pubblico andando avanti fino all'1:35 circa.

Con il mese di agosto ci sarà spazio per la messa in onda in prime time di alcuni speciali di Techetechetè.

Techetechetè sbarca in prime time nella programmazione Rai di agosto 2023

Il programma sarà condotto da Flavio Insinna e debutterà venerdì 25 agosto. Tre le puntate previste, dedicate a Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello.

Su Rai 2, invece, si arriverà alla chiusura del Tim Summer Hits, lo show musicale itinerante condotto da Andrea Delogu e Nek.

Dopo il buon successo di ascolti, con una media che supera la soglia del 10% di share, lo show saluterà il pubblico con le ultime esibizioni live dei grandi protagonisti di questa intensa estate musicale italiana, costellata da diversi successi e tormentoni.