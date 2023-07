La soap opera turca My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) sta già intrattenendo i telespettatori di Canale 5 con tanti colpi di scena. Dagli spoiler sui nuovi episodi, si evince che la protagonista assoluta Zeynep Göksu (Demet Özdemir ) resterà senza parole quando scoprirà che suo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) le ha nascosto di aver avuto una storia d’amore con Benal (İncinur Daşdemir) in prossimità del loro matrimonio combinato.

Spoiler turchi, My home my destiny: Zeynep scopre che Mehdi stava insieme a Benal prima di sposarla

Nelle puntate della telenovela già andate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, I due protagonisti Zeynep e Mehdi sono stati costretti a convolare a nozze a causa dell’insistenza delle rispettive madri.

Sia l’aspirante avvocato e il meccanico prima di fare il grande passo avevano delle relazioni sentimentali: la fanciulla era legata all’ex fidanzato Faruk (Engin Hepileri), invece suo marito a Benal.

Le anticipazioni turche su ciò che accadrà sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, svelano che Zeynep stringerà un rapporto di amicizia proprio con Benal, l’ex fidanzata di suo marito. In particolare l’infermiera si aprirà con la figlia adottiva di Nermin (Senan Kara), dicendole di aver appreso di essere incinta di un uomo sposato dopo aver accusato diversi malesseri. Benal potrà contare sul supporto di Zeynep, alla quale dirà anche di essere intenzionata ad abortire.

Ben presto Zeynep non la prenderà affatto bene quando verrà a conoscenza che suo marito prima di sposarla era legato proprio a Benal a sua insaputa: la ragazza rimarrà profondamente delusa dopo aver appreso la scomoda verità.

Zeynep a questo punto troverà il coraggio di affrontare proprio l’ex di Mehdi in un faccia a faccia, e tra le due non ci sarà alcun chiarimento.

Puntate dal 31 luglio al 4 agosto: Benal convinta che riuscirà a tornare al fianco del suo ex

La scoperta della gravidanza di Benal avverrà negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto.

L’infermiera convinta di aspettare un figlio dall’ex Mehdi, busserà alla porta dello stesso quando festeggerà per la riconciliazione con la moglie Zeynep e per la decisione di adottare Kibrit (Helin Kandemir). L’aspirante avvocato credendo che Benal sia una semplice vicina di casa, la tratterà come un’amica.

A questo punto l’infermiera confesserà a Zeynep di essere incinta e di voler abortire in fretta, senza rivelarle la paternità della creatura che porta in grembo. Infine Benal si renderà conto di avere una possibilità per ritornare al fianco di Mehdi, quando Zeynep le confiderà di non aver ancora consumato il suo matrimonio.