Can Yaman e Francesca Chillemi compaiono di nuovo insieme sul set per le riprese di Viola come il mare 2, la serie tv destinata alla prima serata di Canale 5.

I fan dei due attori hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che, in queste ore, sono emerse le prime foto della coppia rientrata di nuovo sul set per leggere i copioni delle nuove puntate di questa seconda stagione della fortunata fiction Mediaset.

Viola come il mare 2, il ritorno della coppia Can Yaman - Francesca Chillemi

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati i protagonisti indiscussi della passata stagione televisiva, tenendo banco anche sui giornali di gossip e cronaca rosa.

Il motivo? Per i due attori si era parlato di presunto flirt sul set della fiction: voci che, i due diretti interessati, hanno sempre cercato di tenere alla larga ed evitare così di dare ulteriormente credito a tali indiscrezioni.

Il colpo di scena, però, è arrivato con la messa in onda degli episodi conclusivi della prima stagione di Viola come il mare.

Francesca Chillemi aveva realizzato un post di ringraziamenti in cui non citava il suo compagno d'avventura e, lo stesso Can Yaman, aveva preferito trincerarsi in un religioso silenzio al punto che i fan avevano messo in discussione il futuro della fiction.

Gelo rotto tra Can Yaman e Francesca Chillemi: i due insieme sul set (Foto)

Per diverse settimane si è parlato di presunta "crisi" tra i due attori e di incomprensioni sorte sul set che li avrebbero portati ad allontanarsi.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo da quelle indiscrezioni, si può dire che tra Can e Francesca sia tornato di nuovo il sereno.

La testimonianza chiave arriva dalle immagini social che, in queste ore, arrivano dal set di Viola come il mare.

I due attori si mostrano nuovamente insieme, intenti a leggere i copioni delle prime puntate di questa seconda stagione, che troverà spazio nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Quando vanno in onda le nuove puntate di Viola come il mare 2 su Canale 5

La messa in onda della fiction, al momento, è prevista per il 2024: potrebbe essere trasmessa nel corso della stagione primaverile (quindi tra marzo e aprile).

Insomma, il silenzio social della coppia e il fatto che si fossero "ignorati" per un po' di tempo, è stato spazzato via da questi primi scatti sul set della fiction.

Le riprese terranno impegnati Can e Francesca per buona parte della stagione estiva: saranno girate prima le scene in studio a Roma, dopodiché da settembre in poi, la coppia si sposterà in Sicilia per proseguire le riprese di questa attesissima seconda stagione, destinata a conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5.