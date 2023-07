Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Beautiful nel corso delle prossime puntate. Il pubblico scoprirà infatti che Finn è ancora vivo. La sua morte è stata tutta una farsa, visto che la madre adottiva Li è riuscita a salvarlo. Il ragazzo sarà in coma e nessuno sarà al corrente della verità, almeno per un po'. La prima a scoprirla sarà Sheila Carter, nel momento in cui evaderà dalla prigione.

Finn è vivo: la sua morte è stata una farsa

Beautiful continua a riservare nuove sorprese ai suoi fedelissimi fan. Una di queste riguarderà Finn, il marito di Steffy, che tutti credono morto per mano di Sheila Carter.

Ebbene, nel corso delle nuove puntate si scoprirà che la morte di Finn è stata solo una farsa. Il giovane medico è ancora vivo. Ma come é possibile? Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Finn è stato salvato in extremis dalla madre adottiva Li, la quale, subito dopo la sparatoria, lo ha portato in un'area nascosta dell'ospedale per curarlo. La donna non ha detto niente a nessuno ed infatti, tutti hanno creduto che Finn fosse morto, anche Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Finn è vivo ma in coma: si salverà?

Da quanto si apprende, le condizioni di Finn resteranno molto gravi. Il marito di Steffy sarà in coma e sarà appunto Li a vegliare su di lui, in attesa che si risvegli. La donna nel frattempo, dovrà fare finta di nulla con Steffy e tutta la famiglia Forrester.

Sarà dura per lei non raccontare la verità alla nuora, ma dovrà farlo per proteggere Finn dalla malvagità di Sheila. Quest'ultima intanto, scoprirà che una delle guardie carcerarie è una sua vecchia conoscenza e mediterà di farsi aiutare proprio da lui per evadere. Comunque sia, la farsa della morte di Finn andrà avanti per parecchio tempo.

I fan di Beautiful dovranno pazientare un po' prima di assistere al suo risveglio e al suo ricongiungimento con Steffy.

Sheila scopre che Finn è ancora vivo, lui si risveglia dal coma

Dunque, Finn tornerà ad essere protagonista delle trame di Beautiful in un prossimo futuro. In attesa che ciò avvenga, Steffy, ignara che Finn sia vivo, deciderà di andare in Europa con i bambini, proprio per cercare di superare il trauma per la sua perdita.

Nel frattempo, Sheila riuscirà ad evadere dal carcere. Sarà proprio lei a scoprire per prima che Finn non è morto. A questo punto, nella soap tv americana, ci saranno nuovi accadimenti che lasceranno ancora una volta tutti con il fiato sospeso. Finn si risveglierà dal coma e si troverà di fronte proprio la sua madre biologica, colei che ha tentato di ucciderlo. Alla fine, Sheila verrà neutralizzata e Finn riuscirà dopo mille peripezie a ricongiungersi con Steffy.