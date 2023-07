Le anticipazioni della soap opera Beautiful, sono ricche di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 23 luglio su Canale 5, la verità su Sheila scuoterà il mondo dei Forrester. Dopo che Steffy avrà, finalmente, ottenuto vendetta e fatto arrestare Carter, Ridge deciderà di rivelare alla sua famiglia le malefatte di Sheila. Brooke resterà sconvolta nello scoprire che è stata manipolata dalla sua acerrima nemica e che tutto il male è stato causato proprio da lei.

Beautiful, puntate dal 17 al 23 luglio: Steffy si prende la sua vendetta

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 17 al 23 luglio, Steffy sarà decisa a far giustizia per se stessa e per la sua famiglia e farà tutto il possibile purché Sheila paghi per i suoi crimini passati. La giovane donna avrà successo e Sheila verrà arrestata ma la vendetta di Steffy non si fermerà qui. Nel suo piano per smascherare Sheila, la giovane stilista farà luce anche su un oscuro segreto riguardante Brooke. Successivamente Ridge e Taylor resteranno sconvolti nello scoprire il piano ordito ai danni di Brooke e questa notizia non farà altro che scuotere le fondamenta della famiglia Forrester ancora di più.

Ridge decide di non tornare da Brooke

Dopo l'arresto di Sheila, Taylor consiglierà a Ridge di raggiungere Brooke, per confessarle l'accaduto. Ridge dimostrerà gratitudine nei confronti di Steffy e Taylor per avergli dato la forza di affrontare questa difficile situazione e alla fine stupirà tutti.

Il Forrester prenderà una decisione che lascerà tutti assai sbalorditi: l'uomo, infatti, deciderà di non tornare a casa da Brooke, almeno per il momento.

Questa scelta avrà conseguenze profonde che si ripercuoteranno su tutti i personaggi e lasceranno gli spettatori con l'ansia di scoprire cosa riservi il futuro per Ridge, Brooke, Steffy e Taylor.

Sheila giura vendetta

Hope sarà desiderosa di far riconciliare sua madre con Ridge. Nel frattempo l'uomo prenderà un'altra decisione alquanto complicata, trasferendosi a casa di Eric: il gesto di Ridge colpirà talmente tanto la sensibilità di Brooke, che la donna penserà di lasciarlo andare definitivamente.

Brooke informerà Hope di questa situazione e la giovane ragazza deciderà di condividere tutto con suo padre Deacon. Quest'ultimo sarà profondamente deluso dopo aver creduto nella buona fede di Sheila. Nel frattempo Brooke avrà un duro confronto con Sheila in prigione: Carter giurerà vendetta e prometterà che un giorno tornerà per tormentare Brooke, Ridge e Steffy.

Nel frattempo, Taylor sosterrà le decisioni di Ridge e comprenderà la sua scelta di trasferirsi da Eric. Tuttavia, Taylor e Ridge dovranno affrontare la complessa situazione legata al segreto mantenuto da Thomas e ai pericoli che ha comportato per Steffy. Thomas, messo sotto torchio, si scuserà e sentirà un profondo senso di colpa per quanto accaduto. Il giovane Forrester si ritroverà ancora una volta coinvolto in una situazione complicata.