Piovono critiche su Can Yaman, l'attore turco attualmente impegnato con le riprese di Viola come il mare 2, la seguitissima fiction del prime time di Canale 5 prevista nella prossima stagione televisiva.

Le riprese sono cominciate questa mattina e, con l'apertura del set per le nuove puntate della Serie TV, non sono mancate neppure le critiche da parte degli spettatori, molti dei quali hanno già puntato il dito contro il divo turco, prima ancora di vederlo in azione.

Iniziate le riprese di Viola come il mare 2: il ritorno di Can Yaman sul set della fiction Mediaset

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare 2 si rinnova nel prime time di Canale 5: le nuove puntate andranno in onda nel corso del 2024 in prima visione assoluta.

I protagonisti della fiction continueranno ad essere Can Yaman e Francesca Chillemi: dopo le voci legate ad una presunta "rottura" dei rapporti professionali tra i due, tutto sembra essere rientrato e attualmente sono entrambi impegnati e affiatati più che mai sul set romano.

Il primo scatto dalle riprese della fiction sta facendo già il giro del web e dei social, accompagnato anche da qualche critica di troppo nei confronti del divo turco che ha fatto innamorare milioni di spettatrici italiane.

Piovono critiche per Can Yaman in Viola come il mare 2: 'Recitazione pessima'

"Dopo la recitazione pessima della prima serie, potevano puntare su un nuovo volto come protagonista di questa fiction", ha scritto un utente sui social puntando il dito contro Can Yaman.

"Le nuove puntate saranno inguardabili come quelle della prima stagione?

Chissà se Can Yaman avrà fatto un ulteriore corso di dizione e recitazione", ha commentato ancora un altro utente sui social.

"Una fiction recitata malissimo, a tratti inguardabile e gli ascolti in costante calo lo hanno dimostrato chiaramente", ha sentenziato ancora un altro spettatore sempre contro il divo turco.

'Forza Can, ti aspettiamo in tv', i messaggi social in difesa di Can Yaman

Insomma, le critiche non sono mancate così come non sono mancati neppure i messaggi di apprezzamento nei confronti dell'attore turco che, in questi ultimi mesi, si è reso protagonista di una serie di eventi benefici nel nostro Paese.

"Attendo con trepidazione queste nuove puntate della fiction. Siete bellissimi insieme e vi stiamo aspettando come non mai", ha commentato un utente in difesa dell'attore di svariate soap di successo.

"Finalmente ritorna Viola come il mare 2: le nuove puntate saranno sicuramente una bomba come quelle della prima serie. Forza Can, ti stiamo aspettando a braccia aperte", ha scritto invece un'altra fan dell'attore turco.