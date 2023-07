In Terra Amara tutte le notizie si trasformano in una tragedia, anche quelle verosimilmente belle. Yilmaz non prenderà per niente bene il fatto che potrebbe diventare padre per la terza volta. Sarà Züleyha a rivelargli che Müjgan è nuovamente incinta, è stata lei a dirglielo. Lui sarà fuori di sé, anche perché Yilmaz è certo di non avere rapporti con la moglie da mesi e per un attimo crederà che lo stia prendendo in giro.

Züleyha pianta in asso Yilmaz

Züleyha sarà una furia quando scoprirà che Müjgan aspetta un secondo bambino. Sarà la dottoressa stessa a dirglielo quando si incontreranno in farmacia.

Si arrabbierà principalmente per un motivo: Yilmaz, negli ultimi tempi, le ha sempre detto che ormai con Müjgan non aveva più rapporti intimi, invece a quanto pare non è così.

Stanca della situazione dirà tutto a Yilmaz e lo inviterà a lasciarla in pace, visto che con un secondo bebè in arrivo per loro non ci può essere alcun tipo di futuro.

La scenata di Yilmaz

Yilmaz rimarrà di sasso quando scoprirà che la moglie è incinta, anche perché lui è sicuro al 100% del fatto che tra loro non ci sia stato alcun avvicinamento scabroso. Vorrà affrontare la moglie e lo farà con il suo solito fare violento.

Piomberà al ranch di Fekeli e già sull'uscio della porta inizierà a urlare "Müjgan, Müjgan". Sentendo le urla tutti correranno per capire costa stia succedendo.

Non ci sarà solo Müjgan, ma anche Fekeli, Fikret e Behice.

Müjgan conferma a Yilmaz di essere incinta

Yilmaz punterà subito il dito contro la moglie: "Ma davvero aspetti un bambino da me? Ma se non ti tocco da mesi, non posso averti messo incinta". La ragazza sarà imbarazzata, vista la situazione, mentre gli altri membri della famiglia rimarranno sbalorditi dalla novità.

Müjgan proverà a spiegargli che hanno avuto un rapporto una sera in cui lui è rientrato a casa ubriaco, per questo non ricorda nulla, ma Yilmaz non si fiderà tanto delle parole della moglie e sarà molto scontroso con lei.

La rabbia di Fekeli

Fekeli si arrabbierà con Yilmaz per il suo fare violento contro Müjgan, anche perché, in maniera sottile, è come se le stesse dando della poco di buono.

Un comportamento intollerabile per il capo famiglia, che inviterà Yilmaz a chiedere scusa alla moglie.

Yilmaz, però, non avrà tutti i torti ad essere dubbioso, anche perché Müjgan non è realmente incinta. La ragazza ha architettato questo piano solamente per tenerlo lontano da Züleyha e per far passare la sua gravidanza come veritiera ha rubato dall'ospedale le analisi di una donna incinta. Müjgan penserà di avere la vittoria in tasca, ma molto presto per lei le cose cambieranno e Yilmaz la punirà in maniera dura.