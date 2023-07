Anna D'Agostino interpreta Silvana nella soap partenopea Un posto al sole. Il suo personaggio fa parte del cast fisso ormai dal 2015, tranne una breve parentesi in cui è stato assente per esigenze di copione. La governante di casa Ferri è una donna curiosa, ma discreta e nelle puntate in corso sta aiutando Marina a scoprire cosa nasconde la perfida Lara Martinelli.

Carta d'identità di Anna D'Agostino

Nome e Cognome: Anna D'Agostino

Luogo di nascita: Napoli

Data di nascita: 20 marzo 1979

Età: 43 anni

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Vita privata, carriera e passioni dell'attrice di Un posto al sole

L'interprete di Silvana di Un posto al sole è sposata e ha tre figli ma riesce a conciliare bene famiglia e carriera.

Prima di diventare un'attrice, Anna D'Agostino ha svolto per diversi anni il lavoro di parrucchiera. Tra le cose che ama di più ci sono lo sport e la cucina: frequenta regolarmente la palestra tre volte a settimana e adora fare i dolci. Prima di Un posto al sole, Anna D'agostino ha fatto molto teatro, iniziando a studiare nel 2007 e partecipando a vari spettacoli, tra cui il musical "Mi innamorai". Si tratta di uno spettacolo liberamente tratto da una canzone de Il giardino dei semplici, anch'essi parte del cast. In televisione, ha fatto parte del cast della serie tv La squadra, ma ha lavorato anche nel mondo cinema. Tra i film a cui ha preso parte Anna D'Agostino ci sono Il camorrista per bene, Sodoma e La parrucchiera.

Il carattere del personaggio di Silvana e il suo difficile rapporto con Lara Martinelli

La governante di casa Ferri è molto discreta e ha un cuore nobile. La sua tranquillità non è tra le cose in comune con Anna D'Agostino che ha dichiarato di essere molto più impulsiva. Silvana ha sempre svolto il suo lavoro in modo impeccabile, ma l'arrivo di Lara Martinelli a casa Ferri l'ha messa molto in difficoltà.

La ex compagna di Roberto ha avuto un aborto spontaneo che ha tenuto nascosto a tutti. Quando è stata male, Lara ha avuto delle perdite di sangue e ha nascosto le sue lenzuola prima di disfarsene del tutto. Questo particolare non è sfuggito agli occhi attenti della governante che ha subito chiesto delle spiegazioni sulla biancheria che non si trovava.

A quel punto, Lara, per non rischiare di essere smascherata, ha inscenato un furto di cui ha incolpato Silvana per farla licenziare. La governante è tornata a casa Ferri da pochi mesi e ha aiutato Marina a fare chiarezza sulle bugie che Lara ha raccontato. Nelle puntate adesso in onda, Silvana e Marina hanno scoperto la macchia di sangue sul materasso di Lara e il suo segreto ha ormai i giorni contati.