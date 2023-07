Fabrizio Corona è finito al centro di una polemica mediatica per avere pubblicato un video privato riguardante Antonella Fiordelisi. L'ex re dei paparazzi in una storia su Instagram ha precisato che si aspettava la reazione avuta dall'influencer, ma al tempo stesso ha chiesto di restare con i piedi per terra perché se Antonella è famosa lo deve solo e soltanto a lui.

Corona interviene dopo la polemica del video su Fiordelisi

In seguito alla polemica che ha investito Corona, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza. In una storia su Instagram ha scritto: "Ecco la reazione che mi aspettavo...

Indignazione, molestie... subito andiamo sul pesante. Ecco perché nasce questo canale, come ho detto più volte è un canale libero non è difficile comprendere. Cercate di stare sereni e rilassatevi". Successivamente si è rivolto direttamente ad Antonella Fiordelisi: "È famosa perché il sottoscritto l'ha aiutata". Corona ha precisato che Giacomo Urtis è un suo amico, quindi chiunque abbia dubitato della sua buonafede è perché probabilmente non ha amici nella vita reale. A quel punto l'ex re dei paparazzi ha chiesto a tutti di farsi una risata su quanto accaduto e ha menzionato nuovamente l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7: "Anche tu Antonella non sei il magnifico rettore dell'Accademia della Crusca, non sei nota per le tue doti intellettuali.

State calmi e sorridete, la vita è bella, si gioca".

Il messaggio è stato accompagnato dallo sfondo che ritrae Santa Maria Goretti.

Come mai dopo mesi di teatrini hai deciso di dire la veritá?



Dopo la denuncia all’ex, la denuncia all’ “ex re dei paparazzi” e…🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/glkIN1eugP — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) July 8, 2023

Che cos'è successo tra Corona e Fiordelisi?

In un video pubblicato su Telegram, Fabrizio Corona ha mostrato Antonella Fiordelisi sul lettino di uno studio medico in maglia e slip e ha chiesto di assumere una posa più osé.

Inoltre ha sostenuto che fosse sprecata ad essere fidanzata con uno come Edoardo Donnamaria. Alla richiesta dell'ex re dei paparazzi, Antonella ha risposto con un secco "no".

Il giorno seguente l'influencer sui social ha spiegato di non avere autorizzato terze persone a pubblicare suoi video, quindi ha promesso che chiunque abbia diffuso il contenuto senza il suo consenso ne risponderà nelle sedi opportune.

La reazione di alcuni utenti del web

L'episodio che ha coinvolto Antonella Fiordelisi sta dividendo i social. In particolare, su Twitter c'è chi ha spezzato una lancia a suo favore e chi ha sostenuto che lei sia stata d'accordo sulla diffusione del video salvo poi pentirsene.

Addirittura, alcuni utenti hanno tirato in ballo alcuni vecchi video legati al GFVip 7 quando Fiordelisi sembrava non avere un minimo di solidarietà femminile nei confronti di alcune sue compagne d'avventura.