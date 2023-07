Non c'è veramente pace per Antonella Fiordelisi. Dopo la rottura col fidanzato Edoardo Donnamaria, è scoppiata una nuova polemica a distanza questa volta con Fabrizio Corona che nelle scorse ore ha diffuso un video in cui l'ex re dei paparazzi chiederebbe ad Antonella di assumere una posa osè.

Nella clip si nota Antonella, sdraiata su di un lettino e non del tutto vestita, oppone un rifiuto secco alla richiesta di Corona che ha filmato la scena e pubblicato il tutto sul web.

A tal proposito la Fiordelisi ha precisato di non aver mai autorizzato terze persone a diffondere i contenuti e gli audio in questione.

L'accaduto

Nel pomeriggio di venerdì 7 luglio, Fabrizio Corona si è servito del proprio canale Telegram per parlare dell'attuale situazione sentimentale di Antonella Fiordelisi. Mentre quest'ultima si trovava nello studio di Giacomo Urtis per effettuare un intervento medico (un piccolo ritocco estetico), l'ex re dei paparazzi ne avrebbe approfittato per farle un'intervista.

Ecco che mentre Antonella si trovava sdraiata sul lettino con solo una maglia e degli slip in dosso, Corona ha avanzato una richiesta particolare: "Apri un attimo le gambe? Sei sprecata per Edoardo Donnamaria". L'influencer però ha risposto con un secco "no".

Fiordelisi si dissocia e lancia un appello

In seguito alla disavventura che l'ha coinvolta, su Twitter Antonella Fiordelisi ha fatto chiarezza: "Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico.

Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune".

Il giorno seguente la diretta interessata ha pubblicato un altro tweet per ringraziare tutti i fan che hanno speso per lei una parola di conforto: "Non è un momento facile, ma svegliarmi e sentire la vostra vicinanza mi ha fatto bene al cuore".

Il sostegno dei fan

All'indirizzo di Antonella Fiordelisi sono arrivati dunque moltissimi commenti di sostegno: "Amore il video l'ho visto per intero e tu sei stata impeccabile, devi soltanto fare un po’ di pulizie tra le tue amicizie". Matteo Diamante ha commentato: "Follia pura".

Un altro utente ha spiegato di sentirsi molto vicina ad Antonella, poiché è stata vittima di una disavventura simile. Un ulteriore utente ha ricordato infine come condividere contenuti o diffondere audio senza consenso sia punibile penalmente.