Neppure il tempo di metabolizzare la rottura con Edoardo, che Antonella deve fare i conti con le frecciatine di un altro ex. La concorrente del GF Vip 7, infatti, in questi giorni è stata punzecchiata a distanza da Gianluca Benincasa, l'uomo con il quale ha fatto coppia per circa un anno fino a poco tempo prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Il napoletano ha dato ragione a Donnamaria in una lettera che è stata pubblicata da Di Più a metà luglio.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Mentre i suoi genitori raccontano che per giorni non si è alzata dal letto dopo l'addio a Edoardo, Antonella si ritrova al centro delle critiche del suo penultimo ex fidanzato (con il quale ha avuto un faccia a faccia anche nella casa del GF Vip).

Il settimanale Di Più, infatti, in questi giorni ha pubblicato la lettera che Gianluca ha scritto all'influencer per ricordarle il periodo che hanno vissuto insieme e per farle sapere che è totalmente d'accordo con Donnamaria nella diatriba che li ha visti contrapposti tra fine giugno e inizio luglio.

"Un anno fa eri mia e in questi giorni ti ho vista disperarti per l'ennesimo litigio con lui. Mi hai fatto stare male proprio come adesso stai facendo stare male lui", ha esordito Benincasa nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

La stoccata alla protagonista del GF Vip

Gianluca ha lanciato diverse frecciatine alla protagonista del GF Vip, come quando ha concordato con Edoardo nell'affermare che sarebbe troppo legata ai social network e all'apparenza.

"Hai un rapporto tossico con il pubblico e la tua ambizione causa sofferenze sia a te che a chi ti sta accanto", ha aggiunto Benincasa nella lettera che i siti stanno condividendo in questi giorni di metà luglio.

L'imprenditore è tornato su un argomento che ha affrontato spesso quando Antonella era nella casa, ovvero che l'avrebbe lasciato per inseguire la popolarità, il successo e la ricchezza.

Il ragazzo ha concluso il suo sfogo con una domanda pungente all'ex fidanzata, un quesito del quale dice di conoscere già la risposta.

"Ora che hai ottenuto quello che volevi, sei ricca e ammirata ma sei felice? Io non credo", ha concluso l'ex compagno di Fiordelisi.

L'addio della coppia nata al GF Vip

Sono passati più di tre mesi da quando la casa del GF Vip ha chiuso i battenti, ma alcuni concorrenti della settima edizione continuano ad essere al centro del gossip per i loro amori.

Tavassi e Micol sono forse la coppia più discreta tra quelle che si sono formate tra le mura di Cinecittà nei mesi scorsi: i due stanno felicemente insieme e per ora pare non abbiano mai litigato, non pubblicamente perlomeno.

Discorso diverso, invece, va fatto su Daniele e Oriana: quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele", infatti, dalla fine del reality-show in poi non hanno fatto altro che lasciarsi e riprendersi con tanto di annunci sui social network. Nelle ultime settimane, ad esempio, i due si sono mollati almeno un paio di volte ma hanno sempre fatto pace, segno che tra loro c'è un sentimento che è più forte dell'orgoglio.

Ad essersi detti addio definitivamente, invece, sono Antonella ed Edoardo: dopo un paio di mesi idilliaci, i "Donnalisi" hanno messo un punto al loro rapporto e l'hanno fatto con dirette o messaggi su Instagram.

Da quando si sono allontanati, però, i due non hanno mai avuto ripensamenti, anzi si son dovuti esporre per chiedere ai loro sostenitori di smetterla di taggarli in contenuti di coppia. Alessandro Rosica, inoltre, sostiene che entrambi si starebbero già rifacendo una vita, segno che il tanto sperato ritorno di fiamma diventa sempre di più un'utopia.