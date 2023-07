Sono passate diverse settimane da quando Antonella ed Edoardo del GF Vip 7 hanno ufficializzato la rottura tramite i social network, e oggi i due sono più lontani che mai. Nel difendere un'amica dell'influencer su Twitter, i genitori di Fiordelisi hanno svelato lo stato d'animo della ragazza subito dopo l'addio al fidanzato Donnamaria: Antonella stava molto male, e non aveva nemmeno voglia di alzarsi.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

A dispetto di quello che speravano i loro fan, Antonella ed Edoardo non sono tornati insieme e non sembrano neppure intenzionati a farlo in futuro.

Il romano ha avuto un duro sfogo su Twitter qualche giorno fa, quando ha pubblicato diversi messaggi contro l'ex fidanzata: dopo aver attaccato Fiordelisi e le tante persone che le stanno intorno, il ragazzo si è cancellato dai social network.

Poco prima, però, anche la salernitana di era rivolta ai fan chiedendo di non essere più taggata in contenuti riguardanti la coppia: "Dovete vedere la realtà e non mandarmi più cose che possono destabilizzarmi".

I più accaniti sostenitori di questo amore, però, hanno continuato a portare avanti la propria teoria, secondo cui i due concorrenti del GF Vip non starebbero più insieme a causa dell'intromissione di terzi nel loro rapporto.

Lo sfogo dei protagonisti del GF Vip

Dopo aver saputo che molti fan se la stavano prendendo con Manu (una ragazza di Milano che è stata molto vicina sia a Fiordelisi che a Donnamaria nel periodo post GF Vip), i genitori di Antonella hanno deciso di esporsi per fare chiarezza sulla situazione.

"Ho letto cose assurde su questa persona dolcissima che li ha sempre aiutati.

Ha anche organizzato la cena dell'anniversario", ha sbottato papà Stefano su Twitter.

L'uomo ha continuato a difendere l'amica della figlia raccontando che avrebbe sempre fatto il tifo per la coppia e che sentirebbe ancora entrambi su Whatsapp.

Usando il profilo dell'influencer, poi, anche mamma Milva ha voluto dire la sua sulla vicenda e l'ha fatto rispondendo a una fan che accusava Manu di aver sconsigliato Antonella dal raggiungere Edoardo a Roma durante una loro crisi.

"Io non so chi inventa queste cose e neanche perché lo fa", ha esordito la madre della gieffina sul web.

Il silenzio dei volti del GF Vip 7

"Antonella non si alzava dal letto tanto che stava male e ringrazio Manu per averla fatta uscire con lei. Assurdo che la gente spari queste cavolate", ha aggiunto la mamma della protagonista dell'ultima edizione del GF Vip.

I genitori di Fiordelisi, dunque, ci hanno tenuto a fare chiarezza sul ruolo che quest'amica della figlia avrebbe avuto nella separazione da Edoardo: se molti fan pensano che la giovane abbia fatto di tutto per allontanare i due, la madre e il padre dell'influencer fanno sapere che è stata vicinissima alla figlia in un momento così delicato della sua vita personale.

Se i suoi parenti si espongono per difenderla dalle invettive del suo stesso fandom, la salernitana preferisce rimanere in silenzio e non fare più alcun riferimento alla storia ormai finita con Donnamaria.

Quest'ultimo, invece, è sparito dal web dopo essersi cancellato da Twitter sabato scorso: stanco di ricevere pressioni dai curiosi, dalle persone vicine alla ex e dai "Donnalisi", il romano ha deciso di eliminare i suoi account e continuare a vivere la quotidianità.

Alessandro Rosica, inoltre, qualche giorno fa ha fatto sapere che Antonella ed Edoardo si starebbero già rifacendo una vita e che non ci sarebbe nessuna possibilità per il ritorno di fiamma che i loro sostenitori sognano da settimane.