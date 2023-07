Federico rompe il silenzio dopo la fine della sua storia d'amore con Carola, la ragazza conosciuta a Uomini e donne.

Una love story che sembrava essere destinata a durare a lungo ma, alla fine, le cose sono andate diversamente e i due si sono detti addio prima del previsto.

Un duro colpo per i fan anche se, l'ex tronista in una recente intervista, ha confermato di essersi lasciato alle spalle il passato e non ha risparmiato una sottile frecciatina nei confronti di Alice, la ragazza che arrivò al rush finale della sua scelta.

'Non siamo tornati insieme', l'ex tronista Federico Nicotera rompe il silenzio su Carola dopo l'addio

Nel dettaglio, tra le ultime coppie nate a Uomini e donne vi è quella composta da Federico e Carola: i due sembravano essere destinati ad un futuro roseo insieme, ma le cose sono andate diversamente.

Da un mese, infatti, si sono detti addio contrariamente ad ogni aspettativa dei tantissimi fan e ammiratori della coppia, che speravano di vederli insieme a lungo.

E, a distanza di un mese dalla rottura, Federico ha rotto il silenzio confermando di fatto che non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

"Non siamo tornati insieme. Ci siamo rivisti per chiarire alcune cose", ha rivelato l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi confermando di fatto che non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

La verità di Federico dopo la rottura definitiva con Carola

"Se ci siamo lasciati e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi", ha svelato ancora Federico nell'intervista concessa a "Isa e Chia".

Insomma, sembrerebbe che l'ex tronista si sia lasciato alle spalle il passato e sia ormai pronto a dimenticarsi definitivamente la sua ex Carola, per dare una svolta alla sua vita e andare avanti.

Eppure, nonostante la fine lampo di questa storia, Federico ha ammesso di non essersi pentito della scelta fatta senza risparmiare una frecciatina all'altra pretendente Alice Barisciani, che venne rifiutata al rush finale.

La frecciatina di Federico su Alice Barisciani, la non-scelta a Uomini e donne

"L'ho scelta col cuore e nonostante l'epilogo sceglierei Carola altre 10, 100, 1000 volte", ha dichiarato l'ex tronista.

Nel corso dell'intervista, Federico ha rotto il silenzio anche sulle indiscrezioni legate al suo possibile approdo nel cast del Grande Fratello Vip, in onda da settembre in poi su Canale 5.

L'ex tronista ha smentito le voci di queste settimane, precisando che al momento intende concentrarsi sulla sua carriera da ingegnere e non intende mettersi in gioco in un altro programma televisivo.