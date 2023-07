Che cosa succede nelle nuove puntate della soap La Promessa in onda su Canale 5? Nel corso dei prossimi episodi si scoprirà che Manuel starà molto male e le sue condizioni di salute faranno tremare i medici, che lasceranno poche speranze ad una sua guarigione.

Cruz ha rimandato Eugenia in sanatorio per scampare alla prigione. Sarà proprio lei a svelare a Jana che sua sorella e il barone sono stati i mandanti dell'omicidio di Dolores, sua madre.

Ma i segreti non sono finiti qui perché Jana verrà anche a sapere che il padre di Jimena ha assunto il prete Camilo con il compito di scoprire se il matrimonio della giovane con Manuel è stato di pura convenienza economica.

La Promessa, trame nuove puntate: il barone scompare nel nulla

Stando alle anticipazioni della soap La Promessa, il barone e Manuel scompariranno nel nulla. Se il giovane farà ritorno alla villa in condizioni molto gravi, del nobile non si saprà nulla: che fine ha fatto?

Intanto, Catalina si accorgerà che la spilla di sua madre è sparita e Cruz tremerà, visto che è stata lei a venderla per pagarsi la sua sfarzosa festa di compleanno. Purtroppo, la colpa ricadrà sul personale di servizio, che rischierà di essere licenziato.

Alla villa, Curro sarà molto preoccupato perché non riesce a trovare il barone e non riuscirà a concentrarsi sugli studi. Marina, però, lo inviterà a non mollare la presa e a pensare al suo futuro, nonostante sia in ansia per le sorti del barone.

Un nuovo arrivo scombina gli equilibri nella tenuta La Promessa

Salvador sarà costretto a partire per la guerra in Africa, se non vuole essere giustiziato. Per fortuna María Fernández riceve un romantico regalo, un carillon che Salvador le ha donato per ricordarle quanto la ami.

Gli equilibri alla villa verranno resi fragili da una notizia inaspettata: Alonso metterà al corrente Romulo dell'arrivo di un nuovo maggiordomo che avrà il compito di tenerlo sotto stretta osservazione; uno smacco che farà cadere Romulo in uno stato profondo di depressione, come confesserà a Pia.

La situazione sarà ancora più pesante per le condizioni di salute di Manuel, che non accennano a migliorare: che cosa gli sta succedendo?

Anticipazioni de La Promessa: Manuel muore?

Mentre il barone continuerà a non dare notizie di sé, Manuel sarà costretto a letto a causa di alcune convulsioni che non gli daranno pace. I medici non sapranno risalire alla causa, non dando molte speranze a famigliari del giovane.

Come rivelano le anticipazioni della soap La Promessa lo stato di salute di Manuel sarà sempre più delicato e Cruz verrà informata dal medico che c'è la possibilità che il giovane non ce la faccia. Disperata, si sfogherà con Alonso mentre Jana non potrà fare altro che andare a trovare Manuel di nascosto nella sua stanza.