La storie d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, è naufragata definitivamente, e i due si starebbero già rifacendo una vita: questo almeno è quello che sostiene l'esperto di gossip Alessandro Rosica sui social proprio nel giorno in cui l'influencer ha chiesto ai fan di smetterla di taggarla in contenuti di coppia. Donnamaria, invece, si è sfogato duramente su Twitter, e l'ha fatto con messaggi rivolti all'ex fidanzata e a come si sta comportando dopo l'addio.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Nel giorno in cui Antonella ha negato il ritorno di fiamma con Edoardo, i fan sono stati spiazzati anche da un'altra notizia che riguarda l'ormai ex coppia del Grande Fratello Vip. Nel commentare lo sfogo che Fiordelisi ha avuto su Twitter il 15 luglio, Alessandro Rosica ci ha tenuto a fare un'importante precisazione su quello che sta accadendo tra i due ex fidanzati nell'ultimo periodo, ovvero da quando i loro sostenitori sono tornati a sperare in un ricongiungimento. L'esperto di gossip, infatti, in queste ore ha usato Instagram per far sapere: "Tra loro è finita ufficialmente, si stanno già rifacendo una vita".

Quelli che i telespettatori hanno ribattezzato "Donnalisi", dunque, non solo non avrebbero intenzione di tornare insieme ma si starebbero già guardando intorno uscendo e frequentando altre persone.

Gli sfoghi dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Stanca di essere accostata a Edoardo e alla storia d'amore che hanno vissuto sia all'interno che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, in queste ore Antonella ha preso parola su Twitter e ha fatto un vero e proprio appello ai suoi tanti fan.

"Visto che qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo a chi mi vuole bene di non taggarmi più in fancam o in altre cose che possono destabilizzarmi", ha scritto la giovane sui social network senza mai citare direttamente l'ex fidanzato.

Fiordelisi si rivolgeva soprattutto ai più accaniti sostenitori dei "Donnalisi", ovvero a quelli che si appigliano a ogni cosa pur di sperare ancora nella reunion della coppia che non esiste più ufficialmente da qualche settimana.

Le parole del volto del Grande Fratello Vip

Poche ore dopo, è toccato a Edoardo esporsi su Twitter con una serie di messaggi poco chiari ma pieni di livore.

"Non ho mai raccontato i miei fatti privati, ma spu...re una persona di cui sei stato/a innamorato/a lo trovo un atteggiamento di violenza inaudita", ha esordito il romano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 15 luglio. Anche se non ha mai fatto il nome di Antonella (ma i fan sono certi che il riferimento fosse a lei e a quello che è successo dopo la fine della relazione), Donnamaria ha aggiunto: "Ho subito diffamazioni, pressioni psicologiche, vendette cattive, insulti, minacce e sono sempre rimasto in silenzio".

"Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro", ha concluso il concorrente del Grande Fratello Vip 7. Anche se velatamente, dunque, Edoardo ha fatto capire di essere stufo degli attacchi che continua a ricevere dall'ex fidanzata e da chiunque si schieri dalla sua parte, tant'è che ha minacciato di sbottare, come ha fatto il veneto tutte le volte che si è lasciato con Oriana. Al momento intanto Antonella Fiordelisi non ha ancora replicato a questi messaggi.