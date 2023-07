La storia sembra ripetersi: dopo aver annunciato l'addio alla ragazza che ha conosciuto al Grande Fratello Vip, Daniele ha cominciato a sfogarsi sui social network con una serie di messaggi offensivi che poi prontamente rimuove. Lo scorso 11 luglio, ad esempio, il ragazzo ha apostrofato Oriana con termini come "stupida" e "immatura", salvo poi fare dietrofront cancellando il tweet in questione dal suo profilo.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo settimane di "tregua", i siti di Gossip sono tornati ad occuparsi di una coppia che si è formata all'interno della casa più spiata d'Italia nei mesi scorsi, forse una delle più litigiose della settima edizione del reality-show.

Daniele del Grande Fratello Vip è tornato single e ha iniziato ad incolpare una serie di persone: Micol Incorvaia che secondo lui avrebbe gettato benzina sul fuoco in un momento delicato della sua relazione, ma soprattutto l'ormai ex fidanzata Oriana.

Martedì 11 luglio, infatti, Dal Moro ha risposto così ad un utente di Twitter che lo stava accusando di essere l'unico responsabile della rottura: "Ma va, l'errore è suo perché è una ragazzina stupida e immatura".

"Stupido anche io ad aver perso solo tempo, avrei dovuto capirlo sin da subito", ha concluso il veneto nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Il dietrofront del protagonista del Grande Fratello Vip

Come è già accaduto tante altre volte in passato, però, questo tweet offensivo di Daniele è stato cancellato qualche minuto dopo e a farlo è stato proprio il concorrente del Grande Fratello Vip.

I fan non hanno mai capito se questi continui dietrofront di Dal Moro sui social siano la conseguenza di una consapevolezza che acquisisce dopo aver scritto determinate cose oppure se c'è qualcuno che gli consiglia di far sparire dal suo account parole così forti ed insultanti.

Fatto sta che pure questa volta il veneto non ha portato a termine la sua invettiva contro Oriana, della quale aveva parlato bene solo poche ore prima nel corso di una diretta su Twitch.

"Non è una persona cattiva e le ho voluto davvero bene", aveva dichiarato il ragazzo una settimana dopo aver messo fine alla storia d'amore nata all'interno della casa di Cinecittà.

La richiesta della finalista del Grande Fratello Vip

Se Daniele continua ad attirarsi addosso le antipatie di molti fan offendendo pubblicamente l'ex fidanzata Oriana, quest'ultima ha deciso di esporsi solo per fare un appello a chi ha sempre supportato gli "Oriele" dal Grande Fratello Vip in poi.

Nel corso di una diretta Instagram, infatti, l'influencer ha chiesto ai follower di non inviarle più contenuti sull'ex o sulla relazione che hanno avuto: "Le cose non hanno funzionato, la vita non è come un film".

"Per favore, basta. Continuate a sostenerci separatamente. Io non voglio nessuna guerra, è finita ma io sto bene e penso solo a me", ha fatto sapere Marzoli ai suoi sostenitori che ancora sperano nell'ennesimo ritorno di fiamma con Dal Moro.

In merito alle cause che hanno portato alla rottura definitiva, invece, la venezuelana ha preferito sorvolare: la giovane non ha rilasciato neppure una dichiarazioni sui gossip che la vorrebbero gelosissima di Daniele e di tutte le donne che gli si avvicinavano anche solo per scambiare due chiacchiere (tra queste ci sarebbe anche Soleil Sorge).

In questa vicenda si è intromessa anche Antonella Fiordelisi, che l'altra sera ha fatto recapitare all'amico il seguente messaggio: "Non ti lasciare con Oriana, altrimenti loro sono contenti". La salernitana, probabilmente, si riferiva a Micol e Tavassi ribattezzati dai fan gli "Incorvassi".