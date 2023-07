Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono rivisti il 21 luglio per partecipare a una serata che era in programma da tempo ma, contrariamente a quello che speravano i fan, le cose tra loro non si sono sistemate. Alcune ragazze che hanno visto l'influencer piangere di nascosto alla fine dell'evento, hanno scritto a Deianira di essere preoccupate per lei perché l'hanno trovata sofferente e troppo magra.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La segnalazione che i fan del Grande Fratello Vip hanno fatto sulla serata alla quale hanno partecipato Antonella ed Edoardo il 21 luglio, riguarda anche lo stato d'animo che la ragazza ha manifestato quando pensava di non essere vista.

Nel messaggio che una ragazza ha inviato a Deianira Marzano su Instagram in queste ore, si legge: "Lei ha pianto con due Donnalisi, ti giro una foto in cui si vede bene ma non postarla". "Non sta bene, è magra e deperita. Lui, invece, distaccato e sorrideva. Si è avvicinato solo per fare alcune foto", ha raccontato una persona che l'altra sera è stata all'evento organizzato in Calabria per celebrare l'ex coppia del reality-show.

L'influencer ha confermato che Fiordelisi avrebbe versato un bel po' di lacrime mentre si confidava con delle fan, tant'è che come prova che esisterebbe anche un video che sta iniziando a circolare in rete.

Lo sfogo del volto del Grande Fratello Vip

Se nel corso dell'evento ha cercato di sorridere e dialogare con l'ex fidanzato, è nelle ore successive che Antonella avrebbe avuto un crollo: le fan che hanno interagito con la ex protagonista del Grande Fratello Vip dopo la serata, raccontano che non sta affatto bene e che il motivo è la rottura con Edoardo.

Nel pomeriggio del 22 luglio, però, l'influencer ha provato a rassicurare i suoi preoccupati sostenitori con una risposta che ha dato al seguente commento: "Non mostrare così palesemente i tuoi sentimenti per lui, non ti fa bene".

"Mai più, tranquilli", ha precisato la salernitana tramite il suo profilo Instagram. Donnamaria, invece, per ora non si è ancora esposto su quello che è successo dopo la serata che ha condiviso con l'ex compagna, un lavoro che hanno portato a termine anche se non sono più una coppia da oltre un mese.

Il parere dei fan del Grande Fratello Vip

Anche se sui social si fa vedere intraprendente e concentrata solo sul lavoro (di recente ha smentito il Gossip che la voleva già legata ad un altro ragazzo), Antonella sembra soffrire ancora parecchio per la fine della storia d'amore con Edoardo.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre e, tra un litigio e una riappacificazione, sembrava avessero trovato il loro equilibrio lontano dai riflettori, ovvero una volta usciti entrambi dalle mura di Cinecittà.

Dopo circa due mesi idilliaci, però, quelli che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi" hanno annunciato la loro rottura o in diretta o con un messaggio su Instagram.

Tra i sostenitori dell'ormai ex coppia, però, c'è ancora chi spera e crede in un ritorno di fiamma ma, visti gli ultimi accadimenti, Donnamaria non sembra intenzionato a tornare sui propri passi.

"Preferisco non dire nulla perché le mie parole vengono strumentalizzate da lei e dai giornali", ha tuonato il romano in una recente intervista.

Anche se questa relazione è giunta al capolinea, però, Edoardo continua a trarne ispirazione: sono dedicate ad Antonella e al loro amore tormentato, infatti, tutte le canzoni che il giovane ha scritto da quando è terminata l'esperienza nel reality-show di Canale 5.