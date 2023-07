Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che dopo tanta sofferenza arriverà un momento di gioia. Cetin e Gulten riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e a celebrare il loro matrimonio sarà Zuleyha. L'emozione dei protagonisti sarà molta e in questa occasione verrà ricordata anche Hunkar Yaman, la defunta matriarca.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha pronta a far sposare Cetin e Gulten

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, dopo la morte di Hunkar, sarà Zuleyha a prendere le redini della tenuta Yaman.

La nuova padrona di casa penserà che il modo giusto per ripartire dopo settimane di lutto sia la celebrazione dell'amore. Per questo motivo darà il via libera alle coppie che vorranno sposarsi, e tra queste ci saranno Cetin e Gulten. I due innamorati potranno coronare il loro sogno per il futuro dopo una lunga attesa fatta di numerosi ostacoli. A celebrare le nozze sarà Zuleyha, che poco prima di iniziare non potrà fare a meno di ricordare Yilmaz. Se l'uomo non fosse morto anche lei avrebbe potuto realizzare il suo sogno d'amore accanto alla sua migliore amica con un doppio matrimonio.

Saniye e Gaffur emozionati per il grande passo di Gulten

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori le nozze di Cetin e Gulten.

I due saranno circondati dalle persone più care, e Saniye e Gaffur saranno in prima fila pieni di emozione. La cerimonia inizierà con un discorso di Zuleyha, che non potrà fare a meno di ricordare la suocera. Senza Hunkar non ci sarebbe stata la tenuta Yaman e tutti i presenti saranno per sempre grati alla matriarca che ha dato loro un lavoro.

Zuleyha augurerà buona fortuna agli sposi e Gaffur, Sevda, Demir e persino Fikret saranno felici di festeggiare con canti e balli.

Gulten e Cetin vivono la loro prima notte da marito e moglie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, dopo aver pronunciato il tanto atteso sì, Gulten e Cetin si prepareranno per trascorrere la loro prima notte d'amore.

Entrambi saranno molto nervosi, ma traboccanti di felicità. Gulten guarderà il marito incantata e gli dirà di non credere ancora di aver realizzato con lui il suo più grande sogno. Gulten si commuoverà fino alle lacrime e Cetin sarà pronto a dichiararle ancora una volta il suo amore: "Passerò la mia vita cercando di impedirti di piangere ancora, per vedere quel bel sorriso sul tuo viso". I novelli sposi si accarezzeranno il viso con tenerezza e vivranno al meglio la loro prima notte insieme.