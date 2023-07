Sono passate settimane da quando il pubblico del Grande Fratello Vip ha saputo che tra Antonella ed Edoardo è tutto finito. In questo periodo, però, i due sono apparsi sorridenti e affiatati ad alcuni eventi con i fan e questo lasciava ben sperare per un ritorno di fiamma. Dopo aver saputo del reciproco "unfollow" su Instagram, però, Deianira Marzano ha provato a fare chiarezza sui "Donnalisi": sarebbe il romano a dire no ad una "reunion" perché non riuscirebbe a superare la diretta nella quale Fiordelisi ha annunciato la rottura in lacrime.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo che Antonella ha smesso di seguire Edoardo su Instagram, anche lui ha fatto altrettanto nelle ore successive. Tra il 29 e il 30 luglio, dunque, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di cancellarsi reciprocamente dalla liste di persone che seguono sui social network e questo sembra essere l'atto finale di una storia lunga e travagliata.

I due ragazzi non si sono ancora esposti per raccontare i motivi del loro addio, ma nelle scorse ore ci ha pensato Deianira Marzano a fare un po' di chiarezza riportando un retroscena inedito sull'ormai ex coppia.

"Lei voleva andare a Filicudi fino all'ultimo, ma lui fa muro e dice no. Aveva programmato le vacanze su un catamarano ma la risposta che ha ricevuto è sempre stata un no", ha fatto sapere l'influencer tramite il suo profilo Instagram.

Il dettagli sulla coppia nata al Grande Fratello Vip

"Lui non la perdona per il video in diretta", ha aggiunto Deianira citando il momento in cui Antonella ha comunicato ai follower la rottura con Edoardo avviando una live su Instagram mentre passeggiava da sola e in lacrime per Napoli.

Stando a queste ultime indiscrezioni, dunque, il concorrente del Grande Fratello Vip non riuscirebbe ad andare oltre l'eccessiva esposizione mediatica che la ex ha fatto del loro rapporto, soprattutto del periodo in cui erano in crisi e lui avrebbe preferito il silenzio.

Ai fan che continuano a sperare in un ritorno di fiamma e a chiedere a Fiordelisi di fare il primo passo verso la pace, l'influencer Marzano ha detto: "Non fatele a lei queste domande. Gli ha tolto il segui per disperazione, ma ci sarebbe tornata insieme fino all'ultimo".

"Ho parlato con lei, questa è la verità dei fatti", ha chiosato la napoletana sempre tra le Stories del 30 luglio.

Niente 'reunion' tra i protagonisti del Grande Fratello Vip

Deianira, dunque, avrebbe raccolto lo sfogo di Antonella dopo l'ennesimo no di Edoardo ad un riavvicinamento: questo almeno è quello che l'influencer ha raccontato il 30 luglio in un paio di Instagram Stories che i siti di Gossip hanno repostato.

Donnamaria, invece, non ha ancora commentato queste indiscrezioni che lo vorrebbero unico "responsabile" del mancato ritorno di fiamma con Fiordelisi: nonostante le liti e le divergenze caratteriali, si dice che la giovane sarebbe tornata con il fidanzato molto tempo fa perché spinta da un fortissimo sentimento.

Se la "reunion" tra quelli che i fan hanno ribattezzato Donnalisi non c'è stata, dunque, la "colpa" sarebbe solo del concorrente che è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a poche settimane dalla finalissima.

Il ragazzo ha parlato spesso di un rapporto "tossico" che la compagna avrebbe con i social network, una specie di dipendenza che arriverebbe a logorare tutte le sue relazioni interpersonali.

La diretta interessata respinge queste accuse e continua a comunicare ai follower tutti i suoi stati d'animo: lo scorso weekend, ad esempio, Antonella era in barca con parenti e amici, accanto ai quali sta provando a voltare pagina.