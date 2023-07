Sembra non esserci pace per due protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip: a distanza di circa un mese dal loro ritorno di fiamma, Oriana e Daniele sarebbero di nuovo in crisi nera. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, infatti, ha usato Instagram per far sapere che gli "Oriele" non si seguono più e che il tutto dipenderebbe da una forte lite che ci sarebbe stata in Sardegna domenica 2 luglio.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Se Antonino e Ginevra sarebbero in ottimi rapporti dopo la fine del Grande Fratello Vip, altri due concorrenti della settima edizione vivrebbero un infinito tira e molla.

Proprio quando sembrava essere tornato il sereno tra loro, Oriana e Daniele sono finiti al centro del gossip per una presunta nuova crisi di coppia.

La mattina di lunedì 3 luglio, infatti, Alessandro Rosica ha informato i curiosi che tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele" ci sarebbe maretta e le loro ultime mosse social lo confermerebbero.

"Ennesima lite, questa volta molto forte, tra Dal Moro e Oriana", ha raccontato l'esperto di cronaca rosa su Instagram prima di svelare un altro particolare inedito sui vipponi che nelle ultime ore si sarebbero allontanati in modo drastico.

I particolari sul distacco tra i protagonisti del Grande Fratello Vip

"I due si sono addirittura bloccati", ha anticipato Rosica in una Instagram Stories che i siti di gossip stanno già riportando dalle prime ore del mattino del 3 luglio.

Dando un'occhiata ai profili social di Oriana e Daniele, si può verificare che non si seguono più: sarebbe fondata, dunque, l'indiscrezione del romano Alessandro sulla lite che avrebbe portato ad un blocco reciproco tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Stando agli ultimi aggiornamenti che stanno arrivando sugli "Oriele", Dal Moro avrebbe bloccato anche Micol Incorvaia, che attualmente si trova in vacanza in Sardegna con Marzoli, Giaele e De Donà e Nicole Murgia.

Anche il veneto era sull'isola lo scorso weekend, tant'è che in rete sono stati postati diversi scatti degli abbracci e dei baci che si è scambiato con la fidanzata in spiaggia o in barca, il tutto prima che avvenisse l'ennesimo scontro ed il conseguente blocco su Ig.

Il silenzio dei volti del Grande Fratello Vip 7

Rosica si è anche lasciato andare ad un commento personale su quello che starebbe accadendo tra Oriana e Daniele in queste ore, un parere piuttosto pungente che fa riferimento anche alla rottura che c'è stata tra i ragazzi un mese fa, il tutto documentato sui social network.

"Lo show sta per ricominciare, non cambieranno mai quei due", ha fatto sapere Alessandro in un'altra Instagram Stories che è apparsa sul suo profilo la mattina del 3 luglio.

Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, Dal Moro e Marzoli avrebbero litigato un'altra volta e si sarebbero bloccati sui social come "ripicca".

Non contento del gesto fatto nei confronti della compagna, il protagonista del Grande Fratello Vip avrebbe preso le distanze anche da Micol, una delle più care amiche della venezuelana e anche socia in affari (le due più Giaele hanno firmato una linea di abbigliamento per la quale sono anche state modelle).

Mentre si rilassavano in Sardegna, dunque, gli "Oriele" avrebbero dato vita ad un nuovo battibecco, uno scontro molto forte e per ora decisivo sul prosieguo della relazione nata tra le mura di Cinecittà nei mesi scorsi.

Oriana e Daniele, però, al momento non si sono ancora esposti per commentare gli ultimi gossip che stanno circolando sul loro conto ma, conoscendo i loro comportamenti passati, non dovrebbero tardare a farlo.