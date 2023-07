Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4, così come in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, sceneggiato creato da Bea Schmidt, evidenziano che Bettina e André, dopo essersi scambiati diverse lettere, decideranno di conoscersi di persona, col cuoco che rimarrà stregato dalla donna che reputerà molto affascinante. Se da una parte, però, Konopka finirà per perdere la testa per Schonefeld, quest'ultima finirà per dire allo stesso una bugia durante una telefonata, menzogna che verrà notata da Rosalie, la quale a ragion veduta inizierà a sospettare che la new entry stia ingannando il cuoco.

Alexandra, invece, maltratterà Yvonne, così Erik organizzerà una serata romantica per far distrarre la sua dolce metà. La signora Klee, infine, scoprirà di avere un nodulo al seno e, dopo una visita specialistica, riceverà la triste notizia di avere un tumore.

Rosalie inizierà a sospettare che Bettina stia ingannando André

André e Bettina, a seguito di una lunga e reciproca corrispondenza epistolare, hanno deciso di conoscersi di persona, con Schonefeld che si è palesata a Bichlheim e il cuoco che ha finito per perdere la testa per la stessa.

Gli spoiler di Sturm der Liebe rivelano che tale invaghimento di Konopka nei riguardi di Bettina non sarà un fuoco di paglia, anzi il fratello di Werner finirà anche per mettere in secondo piano il suo amato lavoro nella cucina del lussuoso hotel pur di trascorrere del tempo assieme alla donna.

André, cotto di Bettina, organizzerà una cena romantica per la stessa durante la quale le regalerà una pralina assai speciale. Dopo il pasto serale, il cuoco chiamerà Schonefeld per chiederle se ha assaggiato la pralina, così la donna gli dirà di averla mangiata a averla trovata squisita ma, invece, la getterà senza remore nell'immondizia.

Gesto poco carino che verrà notato da Rosalie, la quale da quell'istante inizierà a sospettare che Bettina stia ingannando André.

Yvonne scoprirà di avere un tumore

Erik e Yvonne, nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, faranno coppia fissa e si riscopriranno più uniti che mai anche quando ci sarà da contendersi la medesima prestigiosa posizione lavorativa in hotel.

Alexandra, nel mentre, tratterà malamente Klee senior, così il dark man nel tentativo di risollevare il tono umorale della dolce metà sceglierà di organizzare una serata romantica per la stessa nell'area benessere del Fürstenhof.

Mentre la madre di Josie si starà preparando per questa serata speciale, però, noterà con grande preoccupazione un nodulo al seno.

Timorosa di ciò che potrebbe significare, la donna prenoterà subito una visita specialistica e da tali esami scoprirà di avere un tumore.