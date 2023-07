Il segreto di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore è stato svelato: ha una figlia e nelle nuove puntate che andranno in onda a settembre in prima visione assoluta si parlerà molto della questione. Dalle prime anticipazioni sappiamo anche che Umberto tornerà a Villa Guarnieri per stare accanto alla contessa e che è implicato nella faccenda. E se la figlia di Adelaide fosse Marta? Questa ipotesi è spesso stata motivo di discussione sui social da parte dei fan della soap opera, in particolare dopo una frase che disse la contessa a Marta nella prima puntata della terza stagione.

Altro indizio arriva da Roberto Farnesi che, nel corso di una sua precedente intervista, disse che, molto probabilmente, ci sarebbero stati dei ritorni importanti e tra questi, quelli di Marta e di Riccardo. Possibile che sia solo una coincidenza?

Inoltre, sulla presentazione della nuova stagione rilasciata dall'Ufficio Stampa Rai, si legge che Adelaide verrà tormentata da una scoperta del suo passato e che, a causa di ciò, si riavvicinerà a Umberto visto che anche lui è coinvolto.

Il Paradiso delle signore, svelato il segreto di Adelaide: ha una figlia

Roberto Farnesi, intervistato di recente, ha parlato delle novità che caratterizzeranno la nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Non solo si parlerà della concorrenza spietata che farà a Vittorio con la sua nuova Galleria Moda Milano, ma anche del suo riavvicinamento ad Adelaide.

Il motivo? Umberto verrà a conoscenza del segreto di Adelaide che, ad ora, ha condiviso solo con Marcello. La contessa ha una figlia e potrebbe essere proprio di Guarnieri, visto il suo diretto coinvolgimento nella faccenda.

Nel corso della terza stagione, ci sono stati un paio di episodi nei quali l'ipotesi che Marta sia in realtà la figlia di Adelaide è stata molto presente, ecco perché.

Adelaide è la vera mamma di Marta ne Il Paradiso delle signore?

Da quando è comparsa sulla scena, Adelaide è stata presentata come la zia di Marta e non ci sono mai stati dubbi, almeno sino a ora. Tuttavia, il tarlo che fosse sua madre non ha mai abbandonato parte degli affezionati della soap opera.

Nel primo episodio della terza stagione, Marta era in camera con Adelaide e le due hanno discusso in merito alla festa del suo ventunesimo compleanno.

Alla contessa non piace il vestito scelto da Marta e lei si arrabbia, dicendole che non ama intromissioni.

A quel punto, la giovane Guarnieri dice alla contessa: ''Perché devi decidere tu per me? Non amo intromissioni''.

Ed ecco la risposta di Adelaide che ancora oggi sta facendo avere dubbi a diversi telespettatori: '“Perché sono tua m…” senza finire la frase, ma intuibile (madre). Ma non è finita qui.

Gli strani comportamenti di Adelaide verso Marta

Oltre a quella frase, Adelaide aveva messo in un angolo dello studio le foto che ritraggono Margherita, Umberto, Marta e Riccardo, come se non volesse vederle.

Inoltre, tra Adelaide e Umberto c'è stato sempre un velo di mistero e retroscena mai venuti alla luce.

E se uno di questi fosse che Marta è in realtà la loro figlia? Certo, è un'ipotesi azzardata ma nella soap Il Paradiso delle signore nulla è mai scontato. Ricordiamo che non ci sono conferme a tal proposito ma solo supposizioni dedotte dalle puntate passate e che la verità si saprà solo a settembre.