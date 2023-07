Le anticipazioni di Terra Amara nella settimana 7-13 agosto 2023 rivelano che Zuleyha deciderà di chiudere con Demir e lo vorrà fuori dalla sua vita dopo il tremendo gesto legato al piccolo Adnan.

Spazio anche alle vicende di Hunkar: la mamma di Demir sarà protagonista di una resa dei conti conclusiva con la sua nemica Behice e, alla fine, avrà la peggio.

Il giallo di Fikret: anticipazioni Terra amara 7-13 agosto 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara fino al 13 agosto, rivelano che l'identità reale di Fikret continuerà ad essere avvolta nel mistero assoluto.

Intanto, la stampa rivelerà la verità sul piccolo Adnan: sui vari giornali, quindi, verrà riportata la notizia legata al fatto che si tratta del figlio di Yilmaz e questo deciderà di riportarlo di nuovo presso la tenuta Yaman dopo averlo rapito e portato via per diversi giorni.

Intanto Hunkar deciderà di affrontare Sevda e, senza farsi troppi problemi, rivelerà alla donna che Demir si è preso cura di lei solo per rispettare la volontà del padre.

La donna, intanto, si ritroverà sempre più isolata da tutti gli abitanti di Cukurova, che proveranno a tenerla a debita distanza, fatta eccezione per Zuleyha, la quale tenderà una mano a Sevda.

Zuleyha chiude con Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 13 agosto

Intanto Behice e Fekeli continueranno ad indagare sull'identità di Fikret e troveranno il passaporto finto dell'uomo.

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara fino al 13 agosto, rivelano che Zuleyha terrà a debita distanza Yilmaz. La donna non vorrà avere nulla a che fare con lui, dopo che gli ha portato via il piccolo Adnan.

Intanto Fekeli, nella speranza che il loro amore possa essere un esempio per tutti e fermi la disputa in corso tra Yilmaz e Demir, chiederà ad Hunkar di sposarlo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di queste nuove puntate della soap, rivelano che ci sarà lo scontro tra Hunkar e Behice.

Hunkar viene uccisa: anticipazioni Terra amara al 13 agosto

Hunkar verrà uccisa dalla sua nemica che, a quel punto, per farla sembrare una rapina finita male, priverà il cadavere di tutti i gioielli, poi getterà via l'arma del delitto e si recherà al Circolo come se nulla fosse successo.

Intanto Demir, preoccupatissimo per le sorti di sua mamma, darà il via alle ricerche della donna, con la speranza di poterla ritrovare in vita.

Yilmaz, invece, proverà a riavvicinarsi a Zuleyha e cercherà di riconquistare la fiducia della sua amata. La sfida, però, non sarà per niente facile e Zuleyha svelerà di non essere più disposta a lasciare Cukurova con lui, facendo perdere le loro tracce sia a Demir che a Mujgan.