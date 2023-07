Chi resta e chi va via dal cast de Il Paradiso delle signore 8? La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 ripartirà regolarmente da lunedì 11 settembre, quando inizierà il nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Le sorprese non mancheranno e tra quelli che continueranno a tenere banco nelle dinamiche della soap opera spiccano i nomi di Adelaide, Umberto e Vittorio.

Tuttavia, per questo nuovo capitolo della soap ci sarà spazio anche per un ritorno inaspettato e al tempo stesso molto atteso dal pubblico: quello di Stefania Colombo mentre per ora risultano fuori Marco e Agnese.

Chi c'è nel nuovo cast de Il Paradiso delle signore 8: Adelaide confermata

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che dal prossimo settembre si continuerà a parlare delle vicende di Adelaide: la perfida e astuta contessa sarà ancora al centro dei riflettori e quest'anno terrà banco ancora più del dovuto.

Il motivo? Adelaide nasconde un segreto, che fino a questo momento non ha svelato a nessuno e che sarebbe legato al suo passato.

Un segreto che coinvolgerà anche il suo ex Umberto Guarnieri e potrebbe avere delle ripercussioni sulle dinamiche della nuova stagione.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti, che in questo nuovo capitolo dovrà fronteggiare l'arrivo della nuova concorrenza e dovrà stare attento a non perdere la clientela storica del suo magazzino.

Marco e Gemma escono di scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Tuttavia le anticipazioni su queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di alcuni volti simbolo della soap.

È questo il caso di Marco e Gemma. In tanti si aspettavano di poter continuare a vedere le vicende della coppia nel corso della prossima stagione, ma non sarà così.

Marco e Gemma non figurano nel cast dell'ottava stagione e per il momento non è previsto il racconto delle novità legate alla loro storia d'amore.

Stessa sorte anche per Agnese: la sarta del grande magazzino milanese confermerà la sua volontà di trasferirsi stabilmente a Londra e iniziare così un nuovo percorso di vita lontana da Milano.

Stefania ritorna in scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore è previsto anche un rientro in scena che non passerà inosservato.

È il caso di Stefania Colombo. La venere, dopo un lungo periodo di assenza, rimetterà piede in città e lo farà per partecipare al matrimonio bis di Ezio e Gloria.

I due decideranno di rinnovare la promessa d'amore e lo faranno in presenza di un cospicuo gruppo di familiari e amici.

Tra questi spiccherà Stefania: la ragazza rientrerà così dagli Stati Uniti per festeggiare i genitori.