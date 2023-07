Tante le novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset evidenziano che Fikret Fekeli prenderà le distanze da Mujgan Hekimoglu, in quanto non più disposto a mettere da parte la sua vendetta nei confronti della famiglia Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Fikret vuole vendicarsi della famiglia Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che Fikret spezzerà il cuore di Mujgan.

L'impresario ha un profondo astio nei confronti della famiglia Yaman. Tutto questo perché non è il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), bensì il figlio illegittimo segreto di Adnan Yaman arrivato a Cukurova in cerca di vendetta. Fikret avrà intenzione di nuocere Demir, visto che Adnan Yaman è deceduto. Per fare ciò l'uomo si avvarrà della complicità di Umit, alla quale ordinerà di sedurre Demir in modo tale da rovinare il matrimonio con Zuleyha. Un piano che gli si ritorcerà contro quando Fikret inizierà a provare un'attrazione sempre più forte per Mujgan.

Fikret non ha più intenzione di illudere Mujgan

Mujgan troverà un punto di riferimento in Fikret dopo la morte di Yilmaz e i continui litigi con la zia Behice (Esra Dermancioglu).

I due inizieranno un flirt e si scambieranno alcuni baci. Proprio uno di questi verrà visto da Ali Rahmet, che consiglierà a Fikret di muoversi con cautela visto che Müjgan, soprattutto nell'ultimo periodo, ha sofferto tanto per amore. Fikret a questo punto confesserà di non aver più intenzione di illudere Mujgan e non sarà disposto a mettere da parte la sua vendetta nei confronti del fratellastro Demir (Ugur Gunes) per amore della vedova di Yilmaz.

Fikret prende le distanze da Mujgan

Di conseguenza Fikret inizierà a comportarsi in modo distaccato con Mujgan. Inizierà a trattarla male al ritorno di una serata dove esagererà con l'alcool. Proprio durante questa occasione la informerà che tra loro non potrà esistere alcun tipo di futuro. Tali parole faranno arrabbiare tantissimo Mujgan, che da questo momento in avanti cercherà di evitare Fikret a ogni occasione. Insomma, i due giovani sembreranno destinati a prendere strade differenti, almeno finché una nuova tragedia getterà la vedova di Yilmaz tra le braccia dell'impresario.